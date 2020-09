Buscan Declaratoria de Desastre por deslaves en Ixtaczoquitlán

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se estaría evaluando poder solicitar una Declaratoria de Desastre para el municipio de Ixtaczoquitlán por las lluvias de los últimos días en la zona.



"En las últimas lluvias tenemos afectaciones en las altas montañas, particularmente en la zona de Ixtaczoquitlán. Desde el domingo he estado en coordinación con el Alcalde y estamos platicando con el Gobernador, si se considera conveniente solicitar la Declaratoria de Desastre para ellos".



Recordó que permanecen con la cifra de aproximadamente 9 mil personas afectadas por las lluvias de las últimas semanas y mil 200 viviendas en 35 municipios.



Actualmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Emergencia en el Estado de Veracruz para 7 municipios de la Cuenca del Papaloapan por las lluvias severas que ocasionaron inundaciones pluviales entre el 5 y 7 de este mes.



Respecto a la noche del Grito de Independencia, expuso que ésta concluyó con un saldo blanco en toda la entidad.



Mencionó que del espectáculo de pirotecnia en la ciudad, no hubo reporte de incidentes y en otras partes del Estado tampoco hubo afectaciones.



"El Grito se dio de manera virtual y afortunadamente tenemos saldo blanco, no tuvimos ninguna novedad en los cuatro puntos donde tuvimos pirotecnia. No tenemos reporte de ninguna novedad en otros municipios", finalizó.