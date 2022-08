Buscan empoderar a indígenas de Veracruz como empresarias

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Xalapa conmemorará a la juventud indígena y afro, y junto con la asociación Xante llevará a cabo un conversatorio y una exhibición de moda el 12 de agosto en la sede del Instituto.Anabel Amador Ceballos, encargada de FEIMA (Fomento a la Economía Indígena y Medio Ambiente), junto con Ulises Gómez, presidente de la asociación Xante, Turismo, Cultura y Sociedad, invitaron a la población a acudir a este evento que tocará temas que requieren fortalecerse en la entidad, como el empoderamiento de la mujer indígena. Pues buscan que las vean como empresarias, ya que por ser indígenas muchas veces no se les reconoce.De igual manera buscarán fortalecer el rescate de las lenguas indígenas para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios, ya que señalaron que, por ejemplo, de la lengua Otomí hay sólo dos personas hablantes de la tercera edad que quedan y de no fortalecer esa lengua materna desaparecería.“En las escuelas no se ve reflejado una clase sobre lo que son las lenguas indígenas en la secundaria, en las universidades. A veces nos preocupamos más por aprender a hablar inglés y francés, pero también tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representamos, de ser indígena, de ser cultura ante los ojos del mundo”, señaló Gómez.El evento será con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por el mes del Día Internacional de la Juventud, “los jóvenes indígenas también contamos, también debemos soñar a nivel nacional e internacional con nuestros trabajos”, refirió.De igual manera señaló que la asociación Xante impulsa el trabajo artesanal en la creación de prendas que puede detonar la economía del estado de Veracruz, que es del trabajo en conjunto de mujeres artesanas con diseñadores urbanos.Al respecto, comentó que trabajan con artesanos de Veracruz, que enseñan a mujeres a elaborar diseños intercambiando elementos como una diferente tela para detonar la economía a través de la juventud indígena.Afirmó que con esto buscan acabar con el regateo, el plagio y que se pague lo justo por los productos. También recriminó que diseñadores a expos de artesanos a copiar el trabajo artesanal, esto dicho por artesanas de La Huasteca.En evento del día 12 mostrarán un previo de la Semana de la Moda Artesanal, en donde mujeres indígenas presentarán su trabajo como diseñadoras al lado de expertos en esta área, del 25 al 30 de septiembre en el corazón de la ciudad de Xalapa.