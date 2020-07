Buscan exportar productos veracruzanos a nivel mundial

Con el fin de impulsar la economía del Estado de Veracruz y ayudar a productores que se han visto afectados por la pandemia, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el estado de Colima, Luis Fernando Escamilla Velazco, anunció el plan de desarrollo "Coordinación y Logística Empresarial".



Dicho programa pretende levantar al campo por medio de la plataforma digital Portal Latinoamericano de Comercio Internacional, con el que mercados del mundo puedan conocer lo que produce México y específicamente Veracruz.



"Venimos a firmar un acuerdo, están levantándose ya los censos aquí en Veracruz y Colima, que son puertos piloto para que esta herramienta le sirva a Asia para que conozcan nuestros productos, para no tener intermediarios y que la gente pueda verse beneficiada directamente. Todo aquel que sea productor tiene derecho a entrar en la plataforma".



El legislador explicó que los principales productos para exportar serían frutas, verduras y minerales.



"El portal digital va a ser una herramienta para evitar los intermediarios; el portal será una ventana de México hacia el mundo. Estamos apenas elaborando los requisitos porque tienen muchas normas. Ya tenemos inscritos de 4 mil a 5 mil personas en varias partes de la República".



Este programa, el cual se busca que sea permanente, estará en coordinación con la asociación civil “Cosoci”, cuya delegada de la zona centro, es Mayra Murrieta.



"Creemos que la gente ya no necesita la despensa, necesita tener el dinero en su bolsa. Esto es para que se sumen los que se quieran sumar. En este momento quiero decir que esto no es de partidos, sin ningún tinte político".



Agregó que Israel, país de Oriente Medio, está solicitando coco, piña, mango y vendrán empresarios a realizar recorridos por los Estados con estos productos.