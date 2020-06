Buscan llevar apoyo a artesanas en Sierra de Zongolica

La pandemia del COVID-19 ha desplomado las ventas de artesanías en la zona de la Sierra de Zongolica, lo que ha afectado severamente a la familias de esta región.



Por ello, activistas integrantes de varios proyectos artesanales, como “Textilarte”, “Movilidad y Bienestar Ciudadano, A.C” y “Tejedoras de la Sierra de Zongolica” se han organizado para realizar una colecta de alimentos y entregar despensas a las artesanas.



“Todo lo del 2020 está oficialmente suspendido en cuestión de ferias y eventos donde usualmente participan las artesanas, esto refiere una caída de ingresos para todas las que dependían de estas ferias y estos eventos”.



“Se trata de una situación muy crítica para las que no tienen las posibilidades de comercializar a través de medios electrónicos, de páginas de internet y de medios digitales y bueno, también mencionar que esta región es una de las de más alta marginación, lo que significa que no tan fácil pueden acceder a un teléfono celular, a internet, a señales de teléfono y pues mucho menos a una computadora”, dijo el activista Miguel Sosme.



Por ello, dejaron a la disposición de la ciudadanía el número de teléfono 228 145 50 36 y la página de Facebook “Tejedoras de la Sierra de Zongolica” para que aquellas personas que deseen apoyar con alimentos no perecederos se animen a hacerlo, para que en próximos días logren entregar despensas a familias de artesanos y artesanas que habitan esta región.



Los artículos necesarios para estas familias son alimentos enlatados, leche, agua, jabón y productos de limpieza.