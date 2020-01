Búsqueda de restos humanos en fosas de Alvarado se reanudarían este lunes: Solecito

Este próximo lunes, integrantes del colectivo Solecito de Veracruz podrían reiniciar la búsqueda de restos humanos en las fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado.



Al respecto, Lucy Díaz Genao, vocera de esta agrupación, mencionó que todo dependerá de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que algunos procesos burocráticos como la falta de viáticos y el reemplacamiento de unidades oficiales han retrasado el ingreso a esta zona.



"Desde las vacaciones no hemos podido entrar otra vez porque hubo problemas con los presupuestos de la Fiscalía y si ellos no van, no podemos ir nosotras. Entonces que no salía todavía el recurso para ellos, que no tenían para viáticos y la Comisión de Búsqueda que las camionetas no estaban emplacadas y ahí nos tiene esperándonos, según el lunes regresamos. Increíble que nosotras como sociedad civil podamos ir el día que nos digan y ellos como gobierno pues la verdad muy, muy, muy aletargados", dijo.



Díaz Genao recordó que como colectivo de búsqueda de personas desaparecidas es apremiante ingresar a este predio luego de "el trabajo chapucero" que realizó en este sitio el ex titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz.



La activista mencionó que el gobierno del Estado quería retomar la búsqueda hasta finales de enero, sin embargo se opusieron enérgicamente por lo que esperan que este lunes logren retomar la búsqueda, a expensas de lo que les informe la autoridad.



"Querían empezarla (búsqueda) hasta fin de mes, pero nosotras nos opusimos, dijeron que el lunes, ahora sí que vamos a ver el lunes con que nos salen. Son cosas que no puedes creer ya porque no es la primera vez que nos quedan mal. Vamos a ver si de verdad van a ir porque nosotras estamos detenidas con ese trabajo", agregó.



Por otra parte, criticó que las autoridades veracruzanas no busquen acelerar o facilitar los procesos burocráticos en torno a la búsqueda de restos humanos en fosa clandestinas, pues mencionó que si bien las leyes de exhumación en el Estado establecen que solo la autoridad facultad para ello puede hacer estas tareas, el gobierno debería priorizar la agilización de estos procesos, en lugar de entorpecerlos.



Destacó que en el norte del país los colectivos pueden iniciar búsquedas sin necesidad de tantos permisos y engorrosos procesos, por lo que pidió a las autoridades veracruzanas empatía al respecto para agilizar estos procesos en el estado.



"Las leyes de exhumación que hay son muy claras, muy estrictos. Hay lugares en el país donde la gente busca a su antojo, en el Norte las compañeras van y buscan y ya, así como sea. Pero en Veracruz donde nosotros nos metamos para allá, nos metemos en un problema. Es una conjunción fatal, la ley ha sido inflexible y a nosotras si no las aplicarían muy rápido, a los delincuentes no se las aplicarían nunca. Ellos (la autoridad) no contrarrestan la rigidez de la ley con facilitarnos las cosas, no no, al contrario, ellos con toda su calma", dijo.