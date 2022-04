Cabildo Xalapeño revoca prohibición a “El Piojito”; volverá al parque Los Berros

El Cabildo de Xalapa revocó el acuerdo emitido el pasado 21 de diciembre por la anterior Comuna, a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, en donde se prohibió la operación del tren para niños “El Piojito" que realizaba funciones en el parque de Los Berros de esta ciudad, tras calificar sus funciones como un riesgo para la seguridad de los menores que acudían a dicha área verde.Y es que para anular la decisión tomada por los ex ediles capitalinos, se tomó como base que ésta no estuvo debidamente sustentada, es decir, que nunca se presentaron las supuestas quejas que llegaron al Ayuntamiento por la presencia del vehículo automotor, pues no se presentaron pruebas sobre los presuntos accidentes que se dieron allí ni un dictamen de Protección Civil o Medio Ambiente que sustentara el aparente riesgo de su funcionamiento.En ese sentido, el regidor quinto, Diego Florescano Pérez, quien propuso ante el pleno edilicio la revocación del acuerdo 238 de 2021, señaló que estuvo recibiendo al propietario de “El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez, y se llegó a la conclusión de autorizarlo nuevamente, pues ya era una suerte de tradición xalapeña."En ese acuerdo de 2021 nunca exhiben las famosas quejas que existían, no exhiben algún dictamen de Protección Civil ni de Medio Ambiente. Inclusive en la relatoría cuando se trata ese punto de acuerdo, los ex regidores cuestionaban por qué no se había pasado a las Comisiones de Protección Civil, de Medio Ambiente o de Parques y Jardines, porque eran las que en determinado momento se tuvieron que pronunciar", comentó.Además afirmó que han estado recibiendo "muchísimas solicitudes" vía redes sociales para que el trenecito, que data de 1967, vuelva al parque de Los Berros."Mandamos a hacer un dictamen de Protección Civil para que nos diera su punto de vista sobre los riesgos y, después de este dictamen, ellos nos hicieron algunas recomendaciones, 14 para ser específico; pero al final de cuentas, ellos no ven una razón de peso para cancelar el uso de este automotor y la Comisión consideró que vale la pena llevar al Cabildo para revocar este acuerdo", detalló Florescano Pérez.No obstante, aclaró que la reinstalación se hará totalmente reglamentada para evitar que en el futuro sucedan las cuestiones que en la anterior Comuna "se plantearon como hipótesis" (accidentes)."Lo vamos a regular, firmaremos un convenio con el propietario en donde se le estipule velocidad, además de que haya abanderamiento de personas cuando va pasando 'El Piojito" pues no va a ocupar la totalidad del parque, solamente un carril que se tendrá que delimitar con vallas o mínimo con señaléticas; también se tienen que ver los días y horarios que va a funcionar, no es un uso permanente porque solamente funciona los días festivos y fines de semana", precisó.Asimismo, expuso que en el convenio también se estipularía que al tener un ingreso por prestar este servicio de entretenimiento a niños que acuden al espacio verde, también se comprometa a darle mantenimiento a las áreas comunes que utilizará."En su momento tendrá que hacer todos los pagos de impuestos, que hace cualquier comerciante que quiere establecerse en nuestra Capital, él (Carlos David Escobar) no le ve mayor problema, hemos platicado en reuniones previas el hecho de mantener y cooperar para el mantenimiento de la vialidades del parque y no le ve ninguna objeción", afirmó Diego Florescano Pérez.Cabe recordar que tras la prohibición para que funcionara el trenecito en Los Berros y luego de varias manifestaciones y cierre del centro de la ciudad por parte de su dueño; el Gobierno desplegado, el Gobierno de Rodríguez Herrero indicó que desde 2015 no había renovado sus boletas y cédulas para operar, por lo que no estaba al corriente en sus contribuciones municipales.