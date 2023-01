Cada colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua, advierten

La Dirección de Medio Ambiente y de Salud del Ayuntamiento de Xalapa llevaron a cabo un “colillatón” en el primer cuadro de la capital para la recolección de colillas de cigarro y así evitar la contaminación de agua y suelos.“Se hizo la conmemoración del Día Mundial de Educación Ambiental porque realmente para poder cuidar el medio ambiente sólo con educación ambiental. Yo creo que si no cooperamos, sino educamos a niños, amas de casa, adolescentes, jóvenes y adultos, adultos mayores, no se pueden hacer los cambios”, comentó la directora de Medio Ambiente de Xalapa, Isabel Guevara EscobarMisma quien señaló que toda la ciudadanía debe participar en la conservación del medio ambiente; “vivimos en una tierra que la verdad estamos dañando demasiado y somos partícipes de ello y tenemos que ser responsables”.Refirió que este “colillatón” se hizo en el primer cuadro de la ciudad al ser el lugar donde hay más colillas de cigarros tiradas, pues tanto como exteriores de oficinas como antros serían muy recurrentes estos residuos, por lo que buscarían reforzar su recolección.“Yo creo que son miles, millones de colillas hablando de toda la ciudad y no hay un hábito o una educación, porque hemos visto desde los carros fumando y tirando las colillas”, destacó Guevara Escobar.Con esta medida dijo esperar que la ciudadanía junte las colillas y las lleve a los centros de acopio, adelantando así que próximamente se implementarán dos por parte de Salud y otros dos por parte de Medio Ambiente municipal.También refirió que buscan contactar a empresas que utilicen este tipo de residuos, para que de esta manera la recolección tenga una disposición final adecuada.Guevara Escobar recordó que la contaminación que llegan a provocar las colillas es muy grave; “la contaminación es agua, obviamente lo que tiene también de productos químicos daña tanto la piel, el medio ambiente, el agua… cada colilla contamina 50 litros de agua dulce y entre 20 litros en agua salada”.Luego de este primer “colillatón” del 2023, se realizará otro entre los meses de agosto y septiembre, sin embargo, afirmó que darán seguimiento a esta colecta, tratando de hacer que la ciudadanía deje de tirar las colillas.“La idea es hacerlo dos veces al año, comenzar a hacerlo a partir del 16 de enero que se hizo una nueva modificación al reglamento donde ya no se permite en todos estos parques. Va a ser muy difícil poder hacer esa labor porque los fumadores no cooperan”.