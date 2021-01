Cada vez más gente pierde el miedo al COVID-19 y omite recomendaciones sanitarias

El dirigente de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, lamentó que la gente no esté guardando sana distancia y que los jóvenes sean los que más tengan este comportamiento ante la pandemia del COVID-19.



"Lamentablemente, esto nos va a llevar a un caos. Primero Dios, espero no tener boca de profeta pero la realidad nos empieza a rebasar, porque cada vez veo más gente que ha perdido el miedo al contagio, o que cree que no existe el COVID-19 pero quienes hemos visto morir a alguien por esto, comprendemos lo caótico que es".



Al dirigirse a la clase trabajadora, les deseó que todos puedan salir adelante, que ya no haya más bajas en la plantilla del IMSS a consecuencia de este virus. "El compromiso es que te cuides y me cuides y sobretodo que no bajemos la guardia, queremos que ustedes, compañeros y sus familias estén bien".



Pero también pidió a la población en general que se unan en la fuerza y fortaleza que se necesita para vencer a este mal. "Depende de nosotros que sea un buen año pero insisto que debemos cuidarnos. Honremos, cuidándonos, la memoria de aquellos que ya no están pero sobre todo pidamos a Dios que esto pase pronto y que las cosas no sean tan graves como podría ser el pronóstico para las próximas semanas".