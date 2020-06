Cadena de agresiones y vandalismo en contra de Iglesias de Xalapa

Llevamos más de dos meses con un desgaste emocional muy serio a consecuencia de la pandemia que trae miedo al contagio y también una seria preocupación por la crisis económica que ya se padece, así como cuadros familiares muy tristes por los que se enferman y las personas que han muerto por el covid-19.



Nuestra gente está sufriendo y se siente de verdad desamparada ante las políticas de este gobierno. A pesar de este dolor y de que nuestro pueblo está herido, no han faltado en un tiempo así discursos políticos que retoman la agenda de muerte de la ideología de género, especialmente intentando imponer el aborto.



El ataque a las Iglesias de Xalapa la madrugada del 1° de junio, incluida la añosa parroquia de San José, no es el primero que hemos sufrido sino que se suma a esa cadena de agresiones y vandalismo que de noche o de día, casi siempre encapuchados y encapuchadas, realizan con odio y completamente fuera de los parámetros de una convivencia civilizada.



Son expresiones de odio y de violencia que siguen ocurriendo con la pasividad e indiferencia de nuestras autoridades. Es de suponer que estas agresiones se seguirán radicalizando dado que no les importa ni tienen conciencia del momento delicado que vivimos como sociedad. Por eso se está armando el expediente necesario para interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes.



Es sumamente importante para nosotros señalar que la Iglesia abiertamente y de día ha expuesto su pensamiento y se ha comprometido en la promoción y defensa de la vida humana y la familia.



Continuaremos nuestra labor pastoral sin sentirnos intimidados por estas agresiones y vandalismo. Estamos en contra de las políticas anti familia que son inauditas en este tiempo en el que la familia da la cara por todos y mitiga la crisis que estamos viviendo.



Siempre a favor de la vida y defendiendo a los más pequeños y vulnerables en el vientre de mamá. México será grande cuando se decida cuidar a los más pequeños. Entonces pondremos las condiciones para recuperar la paz que lamentablemente hemos perdido.