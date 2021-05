Caen 3 por masacre en Atoyac; habría sido choque entre grupos del narco

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que este jueves fueron detenidas tres personas por el reciente ataque armado en un campo de futbol de Atoyac que dejó 4 muertos.



Por redes sociales, tras la mesa de seguridad de este lunes, el mandatario explicó que la línea de investigación fue la droga que se encontró a las víctimas y todo habría sido por un choque entre bandas de narcotráfico.



“(A las víctimas) se les encontró una caja conteniendo droga; esa fue la línea de investigación que permitió dar con la detención de 3 de los presuntos responsables, (...) quienes pertenecen a la banda de ‘Los Yovas’, que operan para un grupo de la delincuencia organizada”, publicó por redes.



El Gobernador explicó que se presume que el ataque era una acción en contra de miembros del bando contrario y ahora van por los “cabecillas de ambos bandos”.



“La justicia actuará contra todos ellos, parejo, por los delitos que hayan cometido”, advirtió.



El pasado lunes, personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un campo deportivo en Atoyac fueron agredidos a balazos; tres hombres murieron en el sitio y uno más en el hospital.



“Estaban tomando bebidas alcohólicas en la zona de un campo, no había partido, no había juego, no era así, sino que ocuparon ese lugar para tomar pero también se descubrió que tenían en su posesión droga, una caja de droga”, dijo García Jiménez en conferencia de prensa apenas este martes.