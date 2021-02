Caen ventas de floristas pese a San Valentín y bajos precios, reportan

Florerías en línea reportaron bajas ventas durante este día en el que esperaban que incrementaran, pues sus ingresos se han visto afectados por la pandemia.



Karla, quien es dueña de una florería por internet, indicó que hasta este mediodía solo había tenido seis pedidos, cuando en años anteriores tenían más de 20 durante el 14 de febrero, pero otros más en días previos a esta fecha.



“Yo tuve 6 pedidos, porque el año pasado tuve pedidos por poco más de 20 arreglos y este año pues no llegué ni a los 10”, detalló.



Y es que, de acuerdo a información de otros negocios de este tipo, en muchos de ellos la repartición de flores terminó alrededor de las 12 del día.



“En mi caso mis entregas se terminaron un poco después del mediodía y ya no creo que haya más, es un año difícil para todos y para nosotros más, pues pocos compran flores ahorita, no es como en otros años”, comentó Griselda.



Asimismo, mencionaron que los costos no incrementaron, y detallaron que hay arreglos pequeños desde los 70 hasta los 700, dependiendo de la cantidad de flores que el cliente prefiera.