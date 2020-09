Cafetaleros de Cosautlán y Coatepec urgen a SEDARPA combatir langosta centroamericana

Los productores de café de la región de Cosautlán y Coatepec hicieron el llamado urgente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) a atender la plaga de Langosta Centroamericana que se registró en una finca en los límites de Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán de Carvajal.



El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, informó que es necesario que las autoridades atiendan el tema, antes de que se salga de control, tal como ha sucedido con la plaga de la roya.



“Ahorita hay un mínimo brote, pero no queremos que suceda lo de la roya, después ya no sabíamos por dónde empezar ni terminar; fue catastrófico y no queremos que eso pase. Queremos hacer un exhorto y un llamado a la SEDARPA porque se pintan bien para cobrar los sueldos pero para atender al campo nos tienen totalmente olvidados”, reprochó.



Indicó además que hasta el momento solo se ha observado este insecto en la finca referida, sin embargo, ya se envió un comunicado a los cafetaleros de Cosautlán para que hagan recorridos en sus predios y reporten cualquier anomalía.



“Es mínimo el asunto, creo que es controlable, ya mandamos un comunicado y les hicimos el exhorto de que hagan monitoreo en sus cafetales y que si detectaban alguna incidencia nos lo reportaran”, dijo.



Del mismo modo, el cafeticultor, refirió que también se le hizo del conocimiento al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESVVER) para que tomen cartas en el asunto.



“Ya se lo hicimos llegar, fotos y la información. Hasta ahorita solo esa finca presenta la plaga. Solo hacen algo cuando hacemos los señalamientos públicos porque tienen al campo olvidado o si no está secuestrado por intereses político partidistas”, comentó.



Finalmente, dijo que el padrón de productores en el municipio de Cosautlán es de alrededor de 900, mientras que en Ixhuacán de los Reyes hay unos 400.