Caída de comercios en Poza Rica por contingencia es inminente: CANACO

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) prevé que, en Poza Rica, de los negocios con servicios no esenciales que cerraron sus puertas, el 50 por ciento no podría reiniciar actividades si se levanta la cuarentena ya que el pago de plantilla laboral, gastos y servicios les ha desgastado económicamente.



El presidente de este organismo, Francisco Javier López, dijo que ya se prevé que del 70 por ciento de socios que cerraron por ser servicios no esenciales, el 50 por ciento de estos podrían no abrir sus puertas ya que les está siendo insostenible pago de servicios y rentas sin tener utilidad.



Mencionó que, al inicio de esta cuarentena, los negocios con servicios no prioritarios fueron cerrando, y quizá “algunos la puedan librar”, ya que considera que, del 70 por ciento de estos negocios, el 50 por ciento no podrían reabrir ya que se convierten insostenibles los gastos que deben cubrir para mantenerse con el cierre.



Es lamentable, dijo que las autoridades sólo han permitido que las grandes cadenas transnacionales estén abiertas y los micronegocios son los únicos que están acatando las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19.



Esta situación no es exclusiva en Poza Rica, la crisis económica ocupa en todo el país ante la pandemia por el coronavirus y es que los créditos que les destinó el gobierno federal y estatal han sido rechazados por el sector empresarial, por socios de las distintas cámaras.



Por medio de CONCANACO, dijo que a nivel nacional se ha buscado a los gobiernos federal y estatal para que otorguen mejores créditos para su financiamiento, pero no alcanza cubrir las necesidades y requerirían de mayor capacidad y una tasa de interés del 5 al diez por ciento para que puedan librar la crisis.



“No queremos que nos den nada regalado, simplemente queremos que los créditos sean un factor que nos permita salir adelante y con eso a lo mejor podemos librarla, pero no nos están ayudando en nada esos créditos que estamos solicitando y vemos que les molestó que solicitáramos los créditos al BIP, pero queremos salir solos adelante”.