Calculan vacunar contra COVID-19 a 9 mil infantes en Orizaba

En el segundo y último día de vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad en Orizaba, la respuesta ha sido muy buena; en total durante los dos días serán inmunizados un promedio de 9 mil infantes.En este sentido, el encargado de programas federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, indicó que la fluencia es buena y que los padres se han dicho convencidos de aplicar esta dosis a sus hijos.Asimismo, dejó en claro que el consentimiento que se les pide a los padres que firmen antes de vacunar a sus hijos es opcional, es decir que esto no condiciona la aplicación de la dosis.Sobre la inquietud de los papás que no pudieron vacunar a sus hijos en esta jornada, dijo que habrá otras en las cuales podrán hacerlo en diferentes municipios.Asimismo, apuntó que cada vez son menos las personas adultas y jóvenes que acuden para ser vacunados por primera vez.Y este segundo día de vacunación para los infantes en Orizaba, en el mercado Cerritos, los niños a pesar de que aseguraron ser muy valientes, en el momento en que vieron la jeringa pidieron a sus padres regresar otro día, petición que les fue negada y al final de cuentas los inmunizaron.Los pequeños en su gran mayoría acudieron acompañados de uno de sus muñecos favoritos, para que estuvieran con ellos en tanto pasaban este trago amargo.Tanto enfermeras como médicos del Sector Salud que estuvieron en esta jornada dieron lo mejor de sí y trataron de consentir y consolar a los niños, quienes incluso después de ser vacunados y en el área de recuperación no cesaban de llorar y muchos de ellos sostenían su brazo.