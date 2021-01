Calles cerradas y cantinas abiertas, reprocha comercio fijo de Cardel

El comercio de Cardel refleja al día de hoy grandes afectaciones dada la caída de actividad comercial posterior a las fiestas navideñas y venta de Día de Reyes.



Óscar Casas Aguilar, integrante de la Sociedad de Contadores del municipio de La Antigua, mencionó que más del 30% de comerciantes en Cardel ya perdió la lucha contra el COVID "comercialmente hablando", pues algunos cerraron o cambiaron de giro. La mayoría de estos negocios están en el centro de Cardel o plazas comerciales.



El Contador resaltó que la mayor parte del comercio fijo se apegó a las medidas restrictivas y sanitarias a manera de evitar el contagio del virus, pero aseguró que no todos cumplen la normatividad, principalmente los bares y cantinas, especialmente en municipios de Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional, Paso de Ovejas Actopan y Emiliano Zapata.



La normatividad no fue pareja señala, otros comercios no esenciales como los centros nocturnos violan todo tipo de medidas sanitarias generando el mismo desorden, proliferando más contagios. También se organizan hasta peleas de gallos, como las registradas el pasado 16 de enero en la localidad de Cempoala, perteneciente al municipio de Úrsulo Galván.



No respetan las Alertas Preventivas, por lo que el comercio fijo pide la regularización de la COFEPRIS a los centros nocturnos que siguen amparándose en la protección de los alcaldes de los diferentes municipios. En reunión, comerciantes cuestionaron las medidas que aplicarán dentro de la tercera Alerta Preventiva por COVID-19 este jueves 28 de enero hasta el martes 2 de febrero.



Marcos Salas comerciante inconforme de Cardel pidió también a la COFEPRIS la regulación de los bares y cantinas. "De nada sirve cerrar calles si los centros nocturnos están abiertos desde el inicio de estas alertas preventivas en el estado de Veracruz, operando sin la más mínima medida de prevención, mañana, tarde y madrugada", dijo.



La sociedad veracruzana no está tomando conciencia del daño, actualmente son miles los contagiados y defunciones. El municipio de La Antigua se encuentra actualmente en semáforo epidemiológico color naranja.