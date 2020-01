Calzado chino gana terreno a zapatos naolinqueños, lamentan artesanos

A pesar de registrar una gran afluencia el municipio de Naolinco durante la reciente temporada decembrina, los vendedores y productores de calzado indicaron que sus ventas no han sido como esperaban.



De acuerdo a los negociantes, sus ventas han repuntado quizá entre un 30 y 40 por ciento, no obstante, dijeron que esperaban un incremento de por lo menos un 50 por ciento.



"Las ventas no han sido como esperábamos, ha venido mucha gente, muchos visitantes, pero a visitar el lugar, a conocer, pero a comprar poco", indicaron Raúl y Beatriz, un matrimonio dueño de un local.



Y es que aseguraron que, pese al aumento en los insumos utilizados para elaborar los zapatos, han tratado de mantener los mismos costos que el año pasado, los cuales oscilan desde los 200 pesos hasta 500 pesos en calzado hecho en ese municipio.



Aunque aseguraron que los visitantes provenientes de otros estados suelen buscar el zapato realizado por los artesanos naolinqueños, el calzado chino, el cual ya abunda en los locales, les ha ido ganando terreno.



Otro factor mencionado por los lugareños, es la crisis económica que se vive de manera general lo que ha impedido que la gente acuda a comprar estos productos como en años anteriores.



"Yo creo es la crisis que estamos pasando, la gente no quiere gastar de más, en años anteriores vendíamos mucho y ahora también ya es mucha la competencia", detalló don Mario Hernández, artesano desde hace más de 40 años.