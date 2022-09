Camión derribó su casa y mató su nieta; mujer demanda justicia

A casi 7 meses de que un camión destrozara su vivienda, derribándola y provocando la muerte de su nieta, de tan solo 5 años de edad, una mujer clama justicia y ayuda para reconstruir su casa.Estela González Muñoz, de 60 años, con domicilio en calle Cedros, de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, en la salida de esta villa hacia Poza Rica, recordó con lágrimas que, en aquella fecha, un 9 de marzo de este año, perdió la vida la menor Blanca Estela Reyes González.Además, ella misma, la mamá y otros dos menores también resultaron con lesiones, lo que les generó muchos gastos.Esa ocasión un camión que trasladaba bagazo de naranja a exceso de velocidad se salió de la carretera y cayó encima de la vivienda, provocando graves lesiones a la niña, quien falleció en la Cruz Roja, mientras que los demás fueron llevados al Hospital Regional de Poza Rica.Estela González añadió que el conductor responsable se dio a la fuga, mientras que el camión sigue en un corralón oficial, pero no se le repararon los daños a la familia.Ante ello, dijo, ha recurrido a diversas instancias para pedir apoyo consistente en madera, cemento, varilla o materiales para construir su vivienda, y aunque admitió que le han dado apoyos en efectivo que varían entre los 500 y mil pesos, no son suficientes para levantar de nuevo su casa.La mujer insistió que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado, pero de nada le ha valido, ya que no se ha logrado dar con el paradero del responsable del fatal suceso.