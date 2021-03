Camioneta conducida por menor se mete a tienda y lastima a adulto mayor

Un menor de edad estrelló una camioneta, marca Mazda, color blanco contra la fachada de un negocio de abarrotes, en la localidad de El Tejar en Medellín de Bravo, movilizándose personal de la Policía Estatal, Protección Civil de Medellín de Bravo y Tránsito del Estado.



Esto se dio la tarde del domingo, en las calles de Juan de la Barrera entre Benito Juárez y Hank González de la colonia Héroes de Veracruz, en la negociación Jireh, en Medellín de Bravo.



El reporte lo hicieron al teléfono de emergencia del 911, indicando que una persona se encontraba prensada por un vehículo.



Los paramédicos de Protección Civil de Medellín llegaron al sitio y atendieron a un hombre de la tercera edad que presentaba lesiones en una pierna, ya que había quedado prensado entre la camioneta Mazda, tipo CX-3, con placas YJA-379A, color blanco y los refrigeradores de la tienda.



Los vecinos, al escuchar el golpe y ver lo sucedido, trataron de golpear al jovencito que iba al volante, por no tener precaución al manejar y por casi ocasionar una perdida humana pero los familiares del menor de edad lo impidieron, pues llegaron al sitio a resolver todo.



Policías Estatales arribaron para tomar control de la situación y calmar la discusión entre familiares y los afectados de la tienda.



Tránsito del Estado intentó llevarse la unidad al corralón pero fue impedido por los familiares del responsable. Por su parte, los paramédicos de Protección Civil trasladaron al hombre lesionado al hospital particular D’ María.



Finalmente, las dos familias llegaron a un arreglo por los daños materiales y no se llevaron al menor.