Campeón paralímpico xalapeño llama a “quitarnos las limitantes de la mente”

Al recordar su frase "un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo", el nadador xalapeño y triple medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Diego López Díaz, invitó a quienes como él padecen una discapacidad a quitarse los tabúes y ver que el deporte no está divorciado de ésta."Nosotros a veces nos ponemos las limitantes, quitarnos esos tabúes de la mente, del no puedo al sí puedo, siempre personas positivas y atraer cosas positivas, siempre lo he dicho y trato de hacerlo en mi día a día", resaltó.Reconoció que no siempre se conocen las actividades que pueden practicar y a los entrenadores dispuestos a apoyarlos; no obstante, indicó que hay que buscarlos e insistir si es lo que se quiere."Hay que buscarle, cuando uno tiene ganas, hay que hacer hasta lo imposible para lograrlo, cuando uno busca ser mejor profesionista busca los mejores maestros, la mejor forma y así nuestro día a día, al ser una persona con discapacidad tenemos que tener las cosas más fáciles, más difíciles, somos el igual, nos va a costar lo mismo o a veces un poquito más pero eso no es un imposible", reafirmó.Señaló que ya comenzó su preparación para lo que será el Campeonato Mundial en Madeira, Portugal y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, lo que será la antesala para los Juegos Paralímpicos de París 2024."Es un ciclo bastante corto y por eso nos estamos preparando, queremos que se repita lo que hice, gracias a Dios, este año en Tokio y vamos a igualar o mejorar el resultado en París 2024", destacó López Díaz.Lograr la azaña en la tierra del sol naciente, reconoció, le abrió las puertas aún más en el mundo deportivo, porque ahora asiste a eventos más serios con personalidades influyentes y profesores de educación física destacados.El nadador paralímpico resaltó la inclusión que se está dando a las personas con alguna discapacidad, por lo que consideró que el Primer Encuentro Veracruzano de Educación Física, que se desarrolla este viernes en el Estadio Xalapeño, abre las puertas a otras personas que como él ven en el deporte una opción de vida."Se está preocupando más por la inclusión en las escuelas, dándole apertura a estos eventos, que se den cuenta lo que es no tener la visión bien, es dar a conocer más y hacer consciencia en todos y en lo particular que agradezco que se den estas oportunidades", reiteró.