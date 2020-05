CANACINTRA en Orizaba pide “creatividad” a industriales ante pandemia

Ante la incertidumbre que prevalece, se exhorta a los industriales a ser creativos y que los que pueden se reconviertan, señaló Juan Manuel Vega López, vicepresidente de la Canacintra.



Recordó que buena parte de marzo se suspendieron actividades en muchas áreas, por lo que las industrias y empresas llevan dos meses paradas.



Mencionó que a todos se les ha exhortado a ser creativos, pues finalmente el mercado es el que va marcando las necesidades y hay algunos que, sin ser esenciales, ahora lo son.



Señaló que algunas empresas de estar haciendo ropa o licores han dado un giro a su actividad principal y han puesto a su personal a fabricar cubrebocas, overoles de protección, gel antibacterial y alcohol.



Agregó que como toda situación que implica incertidumbre, eso saca lo mejor de todos.



Comentó que los que han podido ya se han reconvertido y llevan a cabo otros productos, los que no, “hacen milagros para alargar el poco recurso que tienen”, para dosificarlos y que les alcance para la nómina, que es el gasto más importante que se tiene que hacer, además de servicios como la energía eléctrica.



Señaló que las que están en situación más apremiante son las microempresas que están paradas y ya no tiene recurso para nómina, por lo que algunas han acordado con sus trabajadores darles la mitad de su sueldo para no cerrar de manera definitiva.



Comentó que en muchos casos se está viendo que el home office ha funcionado muy bien e incluso ha sido muy productivo para muchos, en acciones desde capacitación hasta ventas en línea.