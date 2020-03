CANACO en Orizaba pide a socios y comercios no subir precios, aprovechando contingencia

Un llamado a los socios de la Canaco e incluso a los comerciantes en general para que no suban los precios de los productos, hizo el presidente de ese organismo, Francisco Jiménez Haces.



Señaló que la solicitud es que no incrementen los precios, que se sigan manteniendo los que se tenía.



Indicó que si a ellos también les incrementan los costos de lo que compran, entonces está justificado que los suban, pero en un porcentaje justo.



Lo que no se debe hacer, acotó, es abusar y acaparar para obligar a la gente a comprar más adelante al precio que le pongan.



Recordó que la PROFECO está haciendo su trabajo, por lo que si alguien comete un abuso lo pueden detectar y apercibirlos, pero si insisten entonces le aplicarían una multa y son altas.



Agregó que la Canaco intervendría para apoyar si ve que hay algo injusto, pero si es por una situación que el mismo comerciante propició, no puede hacer nada.



Señaló que no se debe abusar de la situación que se está viviendo por la emergencia sanitaria que hay en el país y el mundo, por lo que se espera que los comerciantes sean solidarios.



No obstante, invitó también a la prudencia por parte de la población, que no debe caer en compras de pánico.



Cabe hacer mención que uno de los productos que más ha incrementado su precio es el huevo, que pasó de venderse en 30 pesos el kilogramo a 36 en algunas tiendas y hasta 49 en otras, pero en Zongolica se expende a 65 y 70 pesos.