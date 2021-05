Cancelaron debate en Jalcomulco; nadie llegó

Por falta de quorum, el debate de los candidatos a la Alcaldía del municipio de Jalcomulco, organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tuvo que ser cancelado.



Dicho encuentro que estaba programado para este día a las 10:00 horas, no se pudo llevar a cabo ante la inasistencia de los candidatos.



Los moderadores del OPLE informaron que, al no existir por lo menos dos candidatas o candidatos presentes en la sede, la cual fue instalada en el municipio de Emiliano Zapata, el Comité especial para la organización de los encuentros, determinó que no era posible la realización del debate.



"Para la procedencia del debate es necesario que por lo menos dos candidatas o candidatos manifiesten su intención de participar, de igual modo la asistencia de uno o más debatientes no será causa de la suspensión del mismo, salvo si no se cumple con la presencia de cuando menos dos participantes.



Con base en estas consideraciones y al no existir por lo menos dos candidatos presentes en la sede del debate, el comité especial de los debates a la elección del ayuntamiento en Jalcomulco, determinó que no será posible la realización del debate programado para hoy a las 10:00 horas".