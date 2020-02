Cáncer, segunda causa de muerte infantil en México

Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Salud Federal, en México, este padecimiento es la segunda causa de muerte en niños al año.



A decir de la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara García, aunque se ha avanzado en la concientización, aún falta mucho por hacer en materia de la detección oportuna.



Lamentó que son muchos los pacientes que llegan en etapas avanzadas de la enfermedad, haciéndolos más vulnerables.



"Si tú previenes, el niño llega con un 70 por ciento de avance y puede tener una posibilidad de curarse; hay más posibilidades de que viva", señaló.



Alertó a los padres a estar pendientes de los síntomas del niño porque cualquier signo podría ser una señal de alerta.



"Si el niño presenta puntos rojos en la piel, palidez, falta de apetito, temperatura, alguna luz en el ojo que se asemeja con los tumores cerebrales, dolores abdominales, hinchazón, todo esos son síntomas, con tener los síntomas más de 15 días hay que ir al sector salud para que se le haga un análisis clínico", exhortó.



El mismo Sector Salud reporta que anualmente se atienden en promedio 2 mil 300 menores por los diferentes tipos de cáncer y son muchos los factores de riesgo.



La mayoría están asociados con las condiciones de vida actuales.



"La mala alimentación, la desinformación. La falta de prevención, si ya traes una predisposición genética. La alimentación que están llevando los niños, que ya no es adecuada, ya no casi no comen verduras ni frutas", expuso.



Cada año fallecen en promedio 2 mil 300 niños por cáncer, los tipos más comunes son la leucemia y tumor cerebral, detectarlo y tratarlo a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.