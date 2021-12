Cañeros enfrentan grave problema por incremento del precio de fertilizantes

De continuar al alza los fertilizantes nitrogenados, existe el riego de que la producción en campo para la próxima zafra caiga hasta en más de un 30 por ciento; luego que los productores de la gramínea no están en posibilidades de pagar hasta 22 mil pesos la tonelada de este producto.El dirigente de los cañeros de GRAMINEA del ingenio La Providencia, Sixto Sánchez Ramírez, llamó al resto de los dirigentes cañeros para que en un solo frente se le solicite al Gobierno federal autorice la importación del glifosato y baje el precio del gas, a efecto que de esa manera las empresas puedan algunas producir y otras importar fertilizante; para así cumplir con las necesidades de los productores en sus diversas ramas productivas del campo mexicano.Resaltó que el año pasado el precio del fertilizante UREA tenía un precio de 10 mil pesos la tonelada, en este momento rebasa los 22 mil pesos, “algo inalcanzable para los productores de caña”, lamentó.De continuar esos precios o más, si se aplicaba una tonelada de fertilizante, por ejemplo, ahora solo será media tonelada y otros no aplicarán nada, aseguró.Expuso que hasta hace algunos años, México contaba con empresas productoras de fertilizante, pero han cerrados sus puertas debido al encarecimiento del glisofato y el gas, donde el Gobierno federal no está autorizando la importación de éstos y que todo eso va a repercutir en el campo mexicano.Expuso que hay preocupación no solo en el sector cañero, sino en todas las ramas de producción agrícola, por lo que llamó a los dirigentes cañeros formar un solo frente para solicitar al Gobierno federal los ayude para seguir en este cultivo tan importante de la caña de azúcar.