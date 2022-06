Canje de placas en Xalapa fue tardado; perdieron hasta días, expone usuaria

Buena tarde:Agradezco de antemano la atención a la presente queja.Es sobre el proceso canje de placas en los diversos módulos de Xalapa y que, como era de esperarse, en los últimos días, habría mayor afluencia.Quiero presentar mi molestia para la señorita que atiende en el módulo de la SEV, que pareciera ser muy “atenta”, pero que su falta de sentido común y sus preferencias a ciertas personas (no sé a cambio de qué) me retrasaron casi dos horas ya estando próxima a mi turno.Resulta que ella atiende “camionetas y autos” y otro chico “sólo autos”. Pues al estar ya en mi turno se desocupó el de “sólo autos” y como yo iba por un canje de autos y otro de camioneta, esperé a que se desocupara la chica (que estaba atendiendo a una señora parada a un lado de ella), mientras yo dejaba pasar a los que venían después de mí con el chico “sólo autos”, pues él hacía los trámites muy rápido.La señora que estaba atendiendo hizo 2 canjes de placas y le empezó a fallar el sistema, razón por la que se demoró aún más. Le pregunté si podía pasar con el chico y me dijo que no, que con él sólo era para autos.Pues finalmente pasé con ella y al ver que yo llevaba 2 trámites me dijo que no me podía hacer los 2 juntos, que haría uno y me tenía que esperar a que atendiera a otra persona… le comenté que yo había dejado pasar a cuatro personas después de mí por esperar pasar con ella y que no se me hacía justo que me hiciera esperar más; además que a la señora que atendió antes que a mí le hizo ese mismo trámite: dos canjes.Pues como es bien sabido, tuve que esperar a que atendieran otra persona para hacer mi segundo canje porque quienes mandan ahí son ellos y si les alegas te la hacen cansada ¡como si pidieras un favor! Muchos hemos perdido todo el día, a veces por varios días, hemos dado vueltas por uno u otro requisito tal cual lo piden, piden, etcétera.Si tienen políticas de hacer únicamente un trámite, ¡que sea parejo!Agradezco mucho el espacio.Atte. Liliana M.