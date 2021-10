Habrá más de 100 mil dosis para las próximas jornadas en que se vacunarán contra COVID a rezagados en Veracruz, informó el delegado de la Secretaria de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.De acuerdo al funcionario, las dosis serán principalmente del biológico CanSino, en tanto, resaltó que este miércoles se concluirá con la meta de aplicación a mayores de 18 años como se había previsto.Adelantó que será este miércoles cuando se anuncie este plan de vacunación para rezagados.“Estamos evaluando, ya el Gobernador ayer anunciaba que hay el interés ya nos lo pidieron a la federación que se abrir rezago de rezago en otros municipios, lo que yo les puedo decir es que sí lo vamos a hacer, vamos a meter más de 100 mil vacunas que existen en Veracruz para este rezago, CanSino, AstraZeneca, fundamentalmente CanSino porque queremos empatar las segundas dosis que faltan”, dijo.El funcionario federal, precisó que se buscará que se aperturen centros de vacunación regionales para que acudan de diferentes municipios.“Lo queremos hacer en preferencia en día domingo que es cuando la gente cuando más puede. Vamos a buscar esas facilidades para la gente, que sea punto de confluencia para la gente”.En el caso de Veracruz, van más de 10 mil 500 personas que acuden a vacunarse en la primera dosis como “rezagados de rezagados”, aunque se había anunciado un solo día de aplicación ante la demanda se amplió un día más.Manuel Huerta, indicó que de ser necesario en los módulos que se abran, se podría ampliar si aún quedan personas sin biológico.“8 mil vinieron a vacunarse ayer, de ellos el 80 por ciento habían estado enfermos por eso no habían podido venirse a vacunar, el resto entre que algunos de a tiro no confiaban, no querían y alguna otra actividad les impidió venir”.En la jornada de vacunación para mayores de 18 años en primera dosis, quedan pocos municipios por concluir este 20 de octubre entre ellos, La Antigua y Puente Nacional.