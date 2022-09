Cantante xalapeña busca apoyo para estudiar en España

Este jueves a las 21:00 horas en la Pulquería La Otra, ubicada en la calle Venustiano Carranza de la zona de Los Lagos, la cantante Anayeli Sánchez ofrecerá un concierto con causa, pues requiere juntar dinero para su viaje a Madrid, España, donde obtuvo una beca para continuar con su formación teatral.Explicó que en este espectáculo, que no tendrá costo pero que espera los asistentes le ofrezcan una cooperación voluntaria, constará de un popurri de música mexicana con éxitos de Sin Bandera, Regional Mexicana, Norteño, Banda, amenizado por el guitarrista y cantautor Jonny Martz y complementado con un karaoke para que público también participe."Yo soy egresada de la licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana (UV), y me dieron una beca para estudiar en Madrid el 1 de octubre, ya estamos a días y me habían ofrecido apoyos económicos y becas de alimentos, pero a la mera hora esas personas me dieron la espalda, entonces mi presupuesto se elevó muchísimo y dije: no me voy a quedar con los brazos cruzados, el vuelo ya lo tengo", explicó.La artista xalapeña comentó que ha buscado otras alternativas para llenar "el cochinito" para su viaje, vendiendo "toritos", cantando en la calle y organizando eventos, y está a la espera que el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, a quien le pidió el apoyo, finalmente pueda dárselo."No me puedo quedar a esperar a ver si sí o si no, ha habido otros políticos a los que me he acercado, pero me dicen, redáctale un oficio al Alcalde y es algo que ya hice. No sé, es ahí la realidad de México: cuando hay deportistas, hay gente de arte que nos estamos yendo a prepararnos para regresar y compartir, se nos cierran un poquito las puertas", lamentó.Sánchez comentó que ha tenido buena receptividad de los capitalinos, quienes al saber el propósito de su viaje, le contribuyen monetariamente y es que expuso que la formación que recibirá en España será fundamental para posteriormente replicarla en Xalapa."Iré a estudiar un técnica de actuación que se basa mucho en el juego y en el reconocimiento en el niño interior. Está técnica no sólo me ha ayudado para la actuación, sino para la vida, para ser una persona que se expresa, que si algo le gusta lo expresa y si no, también. Vivir menos reprimidos", destacó.Precisó que en Madrid está la única escuela de teatro que aplica está técnica, por lo que el objetivo es ir, perfeccionarla y regresar para colocar una escuelas similar, que permita a quienes por diferentes circunstancias, no tienen la posibilidad de ir a tierras ibéricas y formarse allá.