Caos en IMSS Orizaba por falta de elevadores; enfermos COVID bajan y suben escaleras

Un verdadero caos se vive en el Hospital General Regional de Orizaba del IMSS, toda vez que los tres elevadores no sirven, por lo cual enfermos de COVID-19 y de otros padecimientos están siendo subidos a piso por las escaleras. De igual forma, los cadáveres de los pacientes que murieron en el hospital son bajados por las escaleras por camilleros y personal de las funerarias.Los mismos derechohabientes que se encuentran internados en este hospital, así como sus familiares, han comenzado a hacer las denuncias públicas, pues aseguraron que desde hace 15 días hay problemas con los elevadores pero ahora la situación se ha agravado."No sirven los tres elevadores y están subiendo a los pacientes por las escaleras sin importar si son enfermos de Coronavirus o no. Además, ¿no piensa la gente del IMSS en el dolor para las familias que han perdido a uno de seres queridos? Pues tienen que esperar hasta que se termina de hacer todo el papeleo y después bajan el cuerpo entre camilleros y el personal de la funeraria que les va a dar el servicio".Añadieron que desde hace 15 días se ha presentado el problema, sin embargo, en algún momento llegaba a funcionar uno solo pero ahora la crisis ha llegado pues de los tres ninguno da el servicio."Hacemos un llamado a la delegada Magdalena Chiquito para que atienda ese tipo de situaciones que son realmente graves. Ahora no solamente tenemos que enfrentar la falta de medicamentos, sino también la falta de un servicio básico para los enfermos, incluso tenemos conocimiento que algunos procesos que requieren de quirófanos están haciéndose en las mismas camas porque no se puede bajar a los pacientes delicados"."Lo que no ve la delegada y el director del mismo hospital es la situación que enfrentan los derechohabientes, no se tientan el corazón con la gente que ahí sufre, imagínense que hay gente de la tercera edad que va a cuidar a sus enfermos y tiene que subir al tercero, cuarto, quinto o sexto piso; la verdad eso es una completa injusticia y una falta de sensibilidad".De igual forma, se tiene conocimiento que los trabajadores no se dan abasto para poder bajar algunos pacientes o en su defecto los cadáveres.