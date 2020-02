Capacitará ORFIS a despachos externos para auditar Cuenta Pública 2019

A pesar de que Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) aseguró que para la revisión de la Cuenta Pública 2019 no se contratarían despachos externos, esta semana se impartirá el curso de capacitación a los primeros despachos.



El miércoles 26 y jueves 27 de este mes, a partir de las nueve de la mañana, se impartirá el Curso de “Capacitación a Despachos Externos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría a la Obra Pública para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019”.



Cabe mencionar que el pasado 14 de febrero, la auditora reconoció que ante la insuficiencia presupuestal que enfrenta el ORFIS, no se contratarán despachos externos para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, por lo que el personal del ente fiscalizador será quien haga los trabajos de auditoría.



Aunque también expuso que al menos se contratarían temporalmente a 40 auditores externos para que auxilien en la revisión a la obra pública.



Cabe mencionar que en el Padrón 2020 de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditorías Especialidad: Auditoría Técnica a la Obra Pública, hay 31 personas físicas prestadores de servicios profesionales de auditoría cuyo registro tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de este año.



Dichos despachos son de los municipios de Emiliano Zapata, Boca del Río, Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba y Acayucan.



La Auditora General también había señalado que la contratación de despachos externos implicó el año pasado un presupuesto de 15 millones de pesos, por lo que la pretensión en este 2020 es ahorrar parte de ese recurso.



“Lo que hemos visto es que con la contratación de despachos, al final terminamos haciendo el trabajo aquí, la carga pesada es para el ORFIS. El despacho ya cobró, ya se fue e hizo un trabajo que no concluyó, porque las observaciones y todo el trabajo medular de la revisión de la Cuenta Pública lo termina haciendo el ente fiscalizador”, dijo el pasado 14 de febrero.