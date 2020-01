Capturan a cocodrilo de más de 2 metros, en zona industrial de Coatzacoalcos

Un cocodrilo de más de dos metros de largo y 80 kilogramos que merodeaba la zona industrial de Coatzacoalcos, fue capturado esta mañana por personal de Protección Civil.



El reptil causó temor entre las personas que transitaban la zona pues estaba en el lugar desde hace días, pero apenas este jueves es que lo pudieron capturar.



Lo anterior, gracias a que el reptil salió al pavimento a asolearse; no hubo registro de algún ataque.



“Es un animalito que ya era conocido en esa zona, ya lo conocían, más de una vez lo habían visto. Ya nos lo habían estado reportando pero no teníamos la oportunidad de asegurarlo para llevarlo a un lugar seguro para él. Es un área que es un hábitat para ellos, eso hay que decirlo, es normal que ellos salgan a asolearse. Si no les hacemos nada a estos animales, no nos van hacer nada; si los dejamos que hagan su actividad, ellos van a regresar a su hábitat”, informó David Esponda, director de PC en Coatzacoalcos.



El ejemplar fue trasladado a las instalaciones de Protección Civil y B omberos en espera de que lo antes posible sea liberado en un lugar donde no represente un riesgo para las personas ni para él.