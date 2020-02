Cardiólogos piden a veracruzanos no usar productos “milagro”

El presidente de la Sociedad de Cardología del Estado de Veracruz, Sadoc Marín Rendón, exhortó a la población a no ocupar remedios herbolarios o productos "milagro" sin evidencia científica con la intención de adelgazar.



El especialista destacó que este tipo de remedios sólo “disfrazan” enfermedades cardiovasculares y no atacan el problema de raíz.



"Afecta mucho. Se hace un uso indiscriminado de productos naturales, la mayor parte de las veces sin sustento científico(...) salen de moda tés, cápsulas, remedios caseros para adelgazar pero esto no funciona", dijo.



Explicó que lo ideal para adelgazar y combatir obesidad e hipertensión es llevar una dieta sana y evitar el sedentarismo.



"Hay que tener un estilo de vida saludable, mejorar nuestra alimentación y ser mas activos", dijo.



El especialista resaltó la gravedad de estos padecimientos asociados a la obesidad, como la diabetes e hipertensión, enfermedades que ocasionan casos de muertes súbitas.