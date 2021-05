Cargos en Alcaldía de Xalapa “no serán botín” del partido sino para expertos: Raúl Arias

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, dijo que, de llegar a gobernar la Capital del Estado, los puestos públicos no serán ocupados por integrantes de dicho partido político, sino que serán entregados a expertos y personas con experiencia.



En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic, expuso que esta situación donde se reparte “el botín” ha venido ocurriendo en las administraciones municipales.



“Es lo que ha venido pasando, es decir, es como si fuera el botín: ocúpense todos los espacios y ahí se va la nómina, gente sin experiencia y además sin capacidad. Aquí no; me estoy comprometiendo que no se espera ese botín, que los puestos serán ocupados por gente, mujeres y hombres en igualdad de condiciones, para enfrentar todos los problemas de Xalapa”, apuntó.



Ante la disminución de recursos que la ciudad recibe año con año, derivado de los subejercicios en los que ha caído la actual gestión a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, propuso una reingeniería financiera que permita conseguir recursos afuera.



“Hay que buscar y conseguir recursos hacia afuera, todos los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo están conectados a los objetivos del desarrollo sustentable de la UNESCO”, destacó.



Expuso que el 77% de los ingresos que recibe el Ayuntamiento xalapeño corresponden a la Federación y el 22% los obtiene por ingresos propios, cantidad total que “alcanza apretadamente” para el gasto corriente.



“Una aritmética simple nos dice que no nos queda un peso para obra pública”, expuso al explicar que para resolver tantos problemas que tiene la Capital sin recursos, se requiere de la reingeniería financiera y que en el Gobierno Municipal no exista la entrega de puestos a la gente del partido.



Insistió que ha sido un buen gestor de recursos, por lo que dijo que buscará dinero “para bajarlos y usarlos justamente en la gestión municipal, eso nos debe de dar condiciones precisamente para impulsar proyectos”.



Xalapa olvidada y en la desigualdad



En sus palabras, el exrector de la Universidad Veracruzana (UV) señaló que “hay un gravísimo problema” en la ciudad y es “la enorme desigualdad que existe y lo que hemos denominado como una Xalapa olvidada con más de 500 colonias populares que viven en condiciones verdaderamente lamentables”.



Añadió que las personas que las habitan no tienen regularizados sus terrenos, no tienen drenaje, ni agua potable y es donde muchas veces existen los mayores niveles de inseguridad y violencia.



De allí que manifestara que se requiere de un proyecto económico que pueda crear empleos y derrama económica en la sociedad “pero eso significa que hay que capacitar a la gente, hay que crear las condiciones para que Xalapa se vuelva atractiva para la inversión”.



Resaltó que la capital veracruzana tiene ventajas comparativas frente a otras capitales, en cuanto a la cultura, que a su juicio ha decaído en los últimos años y la formación de talento humano que han venido generando la UV y las demás instituciones de educación superior asentadas aquí.



“Todo eso, que es un ecosistema de conocimiento y lo sumamos al de la cultura, será posible entonces que Xalapa pueda constituirse en un espacio de la cultura y el conocimiento. Vamos a tratar de atraer la inversión de empresas de alta tecnología (…) en otras palabras, Xalapa tiene que constituirse en exportadora de cultura y conocimiento”, puntualizó.



Tres demandas ciudadanas por resolver



En cuanto a las “demandas generalizadas” que tiene Xalapa y que la ciudadanía en sus recorridos le ha hecho saber, enumeró que la primera tiene que ver con la seguridad, por lo que propone programa de prevención del delito, que involucra la capacitación de la policía, para que pase de ser punitiva a colaboradora y que involucre la participación de los habitantes de los barrios y colonias.



“Tenemos que activar también una participación en barrios. colonias de distintos sectores sociales, ese programa lo estamos impulsando con gente que conoce muy bien el tema, gente que tiene credenciales en el asunto y que le vamos a dar una prioridad en el próximo Gobierno Municipal”, aseveró.



Acotó que una segunda petición tiene que ver con rescatar a la ciudad que, según él, “parece devastada en las calles y el alumbrado público”, con baches en todas sus vialidades que afectan a los automovilistas que circulan diariamente por su territorio.



El tercer lugar de demandas, añadió el académico, lo ocupan la basura y el agua, para lo cual dijo que se deben aportar alternativas siempre basadas en la información y el conocimiento.



“Comprometernos a que Xalapa tenga agua en los próximos 30 años”, indicó al tiempo que criticó que la Capital del tercer Estado con más agua dulce del país tiene que traer agua de otra Entidad Federativa (Puebla)”.



“En esta época se sufre demasiado con los famosos tandeos y que muchas veces son muy desiguales (…) ahí tenemos que estudiar muy bien cuáles son las condiciones de abasto, cuáles son los impedimentos que hemos tenido para captar agua de lluvia, para que podamos impulsar programas de un uso racional de líquido vital”, comentó.



En el tema de la basura, el ex aspirante independiente a la Alcaldía dijo que si bien se ha avanzado, no se ha podido resolver en su totalidad, por lo que propuso de hacer de los residuos sólidos urbanos “un negocio”.



“Tengo entendido que hay una composta, que es muy importante pero en la ciudadanía tenemos que impulsar programas para que podamos separar y el reciclaje pueda ser verdaderamente una respuesta (…) tenemos que incorporar a gente con visión que quiera invertir y que podamos efectivamente hacer de la basura un negocio”, ahondó.



Planeación estratégica para mejorar movilidad



Al presumir que siempre se mueve en transporte público, mencionó que se requiere de una planeación estratégica metropolitana con los municipios circunvecinos, que considere los circuitos de comunicación terrestre que se tienen con éstos.



“Por ahí hay que empezar, después es indudable que estemos desplegando todo un diálogo con otros órdenes de gobierno porque hay que cambiar también de manera clara el transporte público”, adicionó.



Refrendó que es la hora de que Xalapa tenga un transporte público digno y buenas vialidades, que es lo que, a su manera de ver, va a permitir atraer el turismo y tener derrama económica impulsada por los artistas y la generación de eventos que permitan reposicionar nuevamente a la ciudad “como la gran Capital de la cultura y del conocimiento”.



Proyecto ciudadano



Raúl Arias Lovillo acotó que, si bien ahora es impulsado por el Movimiento Ciudadano, luego de intentarlo por la vía independiente, la esencia de su proyecto se mantiene y no le han impuesto los candidatos a las regidurías y demás espacios en la planilla registrada ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



Calificó como “generosa” la propuesta que le hizo el dirigente nacional del partido naranja, Dante Delgado, de encabezar la fórmula a la presidencia municipal y destacó que quienes lo acompañan en las distintas posiciones de la lista son personas preparadas.



Además, se definió como una persona de izquierda, repasando las luchas que encabezó en los años 80, a través del movimiento democrático que históricamente, puntualizó, ha sido el mayor que se ha gestado y visto de la academia.



También resaltó que fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que al poco tiempo de militar decidió abandonar, “porque nunca estuve de acuerdo con los manejos que se hicieron”.



Por ello pidió a los capitalinos que el 6 de junio “reflexionen seriamente” sobre las propuestas que les está presentado como candidato y que valoren la importancia de que “por primera vez en la historia de Xalapa, una plataforma ciudadana tiene la oportunidad de constituirnos en gobierno”.



“Estoy comprometiendo en resolver los problemas de la ciudadanía, a tener un gobierno honesto, transparente, abierto completamente y siempre a velar por los intereses de toda la ciudadanía”, finalizó.