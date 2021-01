Carne de borrego es lo más vendido después del pollo, res y cerdo

En este 2021, introductores y comerciantes de carne de borrego esperan poder posicionarlo más en el mercado, pues actualmente su comercialización ocupa el cuarto lugar por debajo del pollo, la res y el cerdo.



Así lo confirmó Luis Alberto Martínez Gómez, una de las dos personas que se dedica desde hace 17 años a traer borregos de Nueva Zelanda y Australia para su consumo en Coatzacoalcos.



Añadió que a veces prepara la carne para eventos especiales y en este 2021 buscará que se posicione ante la poca demanda habitual que existe.



"No estamos acostumbrados por el valor que tiene en comparación de comprarlo cocido, o porque la gente no sabe cómo hacer el guiso. La gente no se ha dado la oportunidad de verificarlo".



En el mercado a nivel nacional, el borrego queda detrás del pollo, la res y el cerdo, que es lo que más se vende en los mercados, “le falta posicionamiento y es lo que queremos, llegar a todas las localidades para que lo prueben", dijo.



Refirió que el kilo de carne cruda llega a costar hasta 136 pesos, aunque en mayoreo disminuye.



La carne de borrego, explicó, regularmente se consume sólo en fiestas o eventos especiales pero no es un platillo que las familias o amas de casa cocinen de forma habitual.



Mucho tiene que ver lo diestro que sea el cocinero para prepararla, de ahí que el experto en borrego invitó a la población a empaparse de la diversidad de recetas que existen y que hoy por hoy se pueden encontrar fácilmente en las redes sociales.



Martínez Gómez comenzó a trabajar en el tema de las carnes comercializando el cerdo, sin embargo, se independizó de la empresa porque le pagaban muy poco.



"Los introductores y productores no le hemos dado esa imagen para que le llegue al consumidor final. Hay diferentes formas y gustos, venimos de Oaxaca, Estado de México es el primer lugar donde lo conocen, Sinaloa, Guadalajara y hay una nueva en Poza Rica", detalló.



Luis Alberto vende su carne de borrego en la calle Alemania esquina con Ayuntamiento, atrás del campo de beisbol “Beto Ávila” o bien lo puede contactar al 921 137 79 63.



Pese a lo que se pudiera pensar, explicó que la pandemia vino a elevar sus ventas pues con los pedidos a domicilio, muchas personas hacían los encargos y él logró colocar sus productos.



Fue como venta decembrina y hasta lo superó en número. Queremos llegar a todos, amas de casa, consumidores y empresas. Yo vendo canal, espaldilla, lomo o piernas enteras".