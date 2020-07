Carrera por cura para COVID-19; ¿Cómo se crean las vacunas?

La pandemia por COVID-19, enfermedad causada por el Coronavirus SARS CoV-2, lleva acumulados más de 12 millones de contagios y ha cobrado la vida de más de 500 mil personas; por ello es que grupos científicos de diferentes países se encuentran a marchas forzadas para poder crear una vacuna que permita evitar más contagios.



En este momento son 10 vacunas las que se perfilan como las más avanzadas en el camino para hacerle frente a la COVID-19, la ChAdOx1 nCoV-19, la mRNA-1273, y la Ad5-nCoV, entre otras, pero antes de detallarlas, es importante conocer los tipos de vacunas y cómo se elaboran.



Pese a que todas funcionan bajo el mismo principio de exponer al organismo a una dosis segura del virus o patógeno, según el Departamento de Salud y servicios Humanos de Estados Unidos, las vacunas se dividen en cuatro tipos:



- Vivas atenuadas: obtenidas a partir de microorganismos que han perdido su virulencia.



- Inactivas: obtenidas a partir de microorganismos muertos mediante procedimientos físicos o químicos.



- Recombinantes, polisacáridas, caminadas: utilizan partes específicas del agente infeccioso.



- Toxoides y subunidades: vacunas basadas en la proteína del agente infeccioso



Una vez que los laboratorios hayan diseñado una vacuna, esta debe pasar por un proceso que compruebe su seguridad y efectividad en los humanos; tanto el Proyecto para el Conocimiento de Vacunas de la Universidad de Oxford en Reino Unido como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, contemplan 3 fases antes de poder distribuir la vacuna en la población general:



Fase I: se prueba la vacuna en grupos de entre 20 y 100 personas, su función es confirmar que la vacuna no es una amenaza a la salud, comprobar su efectividad, identificar efectos secundarios y conocer la dosis correcta.



Fase II: la vacuna se prueba en grupos más grandes en los que se evalúan los efectos secundarios más comunes y la reacción del sistema inmunológico.



Fase III: en esta fase son miles las personas voluntarias para conocer cómo evolucionan las personas vacunadas respecto a las que no lo fueron. También sirve para identificar efector secundarios que no hayan surgido en la fase 2.



Conociendo lo anterior, ahora podemos pasar a las vacunas que se encuentran más desarrolladas:



ChAdOx1 nCoV-19: desarrollada por la Universidad de Oxford, esta vacuna se encuentra en fase tres y está hecha a partir de una versión debilitada del virus ChAdOx1, el cual fue genéticamente modificado para incluir la proteína S, presente en el coronavirus, de esta forma se estimularía la producción e anticuerpos.



mRNA-1273: elaborada en Estados Unidos, esta vacuna entró en fase 3 para poder probarla en 30 mil voluntarios; usa el ARN para que las células del cuerpo produzcan proteínas similares a la del coronavirus y así produzcan anticuerpos.



Ad5-nCov: vacuna china basada en un adenovirus; se encuentra fase tres



Sinopharm: suministrada a 2 mil personas y basada en el coronavirus inactivo, esta vacuna ha presentado reacciones positivas en su mayoría; la fase tres se llevará acabo en los Emiratos Árabes Unidos, prevén una producción de 200 millones de dosis.



CoronaVac: desarrollada por una compañía privada de China, la última fase de la vacuna se llevará acabo en 12 centros de investigación en Brasil; esta vacuna también se basa en una versión inactiva del virus.



BioNTech: vacuna alemana que se basa en la tecnología de ARN mensajero; aliada con la empresa estadounidense Pfizer, el presidente de BioNTech, dijo que buscará la aprobación regulatoria para finales de este año.



INO-4800: desarrollada por la empresa INOVIO con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, esta vacuna se encuentra apenas en fase uno, pero demostró respuestas inmunológicas en 34 de 36 voluntarios.



Tanto la vacuna desarrollada por el Instituto de Biología Médica de China, como la del Imperial College of Londres y la alemana CureVac, son vacunas que se encuentran en fase un, pero con una fuerte inversión de los Estados, por lo que su capacidad de producción es elevada.