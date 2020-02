Carros alegóricos dejan sin luz la colonia Playa Linda de Veracruz Puerto

Habitantes de la colonia Playa Linda retuvieron el traslado de los carros alegóricos porque dañaron los cables de energía eléctrica la mañana de este miércoles, dejando sin luz a dos cuadras.



Al dirigirlos a la bodega, los carros alegóricos que sobrepasan la altura del cableado ocasionaron que cayeran no sólo los de energía, también de otros servicios.



Molestos, los vecinos atravesaron sus vehículos para interrumpir el tránsito en la calle Playa Sacrificios con Playa Brujas de la colonia Playa Linda, ubicada en la zona norte del puerto de Veracruz.



"No los vamos a dejar pasar, hasta que reparen la luz. No nos van a dejar así todo el día", dijo uno de los vecinos molestos.



Al lugar llegaron elementos de la Policía Naval y de la Secretaría de Seguridad Pública para atender el reporte.



Los habitantes afirman que al salir a reclamar, detectaron que los choferes estaban en estado inconveniente.



"Nos dejaron sin luz, se llevaron mufas, se llevaron castillos, venían en estado inconveniente. Casi siempre entran en la madrugada y rápido me paré y desde del cuarto vi que venían en mal estado", señaló Francisco Javier.



Afirman que cada año ocurre lo mismo, al concluir el Carnaval y cuando trasladan los carros alegóricos dañan los cables de CFE y a pesar de la queja, siguen sin atender esta situación que ya es constante.