Casa del Arpa de Coatepec reportó deserciones de alumnos en varios cursos

La Casa del Arpa en Coatepec registró deserciones de algunos de sus alumnos, debido a la pandemia, informó el director de la institución, Raúl Monge.



Refirió que se tenía un grupo de iniciación al arpa, para pequeños de 6 años en adelante y grupos de danza. Sin embargo, tuvieron que ser cancelados debido a que fue “complejo” proporcionarles clases en línea.



“Teníamos un programa de niños pequeños de 6 años en adelante, fue imposible darles la clase, pues sus padres y ellos tenían responsabilidad de la escuela, son docentes y tienen pendientes y el grupo no se ha podido atender en esta pandemia. Así también, se suspendió el grupo de danza debido a que el maestro Horacio Cantero está dentro del grupo vulnerable al virus”, detalló.



No obstante, actualmente la Casa del Arpa continúa laborando con el grupo denominado “Son la semilla”, el cual está conformado por jóvenes que toman sus clases en línea.



Y es que dijo que en los meses de noviembre, diciembre y enero se optó por tomar las clases presenciales espaciadas, con pocos adolescentes y siguiendo las medidas sanitarias pero a petición de los padres, se regresó a actividades virtuales.



“Estamos deseosos de volver. Sin embargo, tenemos la conciencia social de que no podemos exponer a la gente a un contagio masivo. El año pasado regresamos durante unos meses a la actividad con pocos niños, con clases espaciadas y medidas pero se regresó a la actividad virtual porque no se tiene certeza de cómo evoluciona esto y la semaforización es cambiante”, explicó.



Expuso que ha sido difícil y complejo enfrentar la pandemia a través de las clases en Zoom, pues si bien funciona para la teoría, no es así para la práctica.



“Por ello optamos por volver a la actividad en casa en la plataforma Zoom, no es lo mismo, para clases teóricas se facilita pero para prácticas siempre hay que verificar y en la pantalla es complejo”.



Finalmente, destacó que las actividades virtuales no paran y es el caso de la participación de “Son la semilla”, en el festival de Arpas de Cerrillos.