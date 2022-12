Casa-Museo de Adolfo Ruiz Cortines permanece en el olvido

En el marco del 133 aniversario del natalicio del Expresidente de México y Exgobernador de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, integrantes de la patronato de su casa-museo, lamentan las condiciones en que el inmueble se encuentra actualmente porque en la parte baja no cuenta con energía eléctrica.Si bien el Gobierno del Estado se encarga del pago de los dos encargados de cuidar la casa, afirman que falta impermeabilizar por lo cual la humedad hace que se desprendan el cemento y también se requiere sustituir el sistema eléctrico.El mantenimiento está pendiente porque ni el Ayuntamiento de Veracruz, ni el Estado, asumen esta responsabilidad.“Se batalla, por el Gobierno del Estado dice que el Ayuntamiento de Veracruz y el Ayuntamiento que el Gobierno del Estado, es un andar. Necesita muchas cosas, la situación es deplorable, aquí adentro no hay luz porque el sistema electrificado ya está podrido, está mal”, dijo Enrique Espinoza Romo, integrante del patronato.Justo en su casa donde murió Adolfo Ruiz Cortines en el puerto de Veracruz, se convirtió en museo con todas sus pertenencias que se dejaron tal cual las dejó tras su muerte.Fue su deseo que se entregará al pueblo mexicano y a la cultural, por ello, se convirtió en museo, sin embargo, muchos le han fallado al ex presidente veracruzano.“Se ha batallado bastante, se carece de mucho apoyo, aquellas personas que se dijesen en su tiempo, amigos o descendientes de quien él ayudó, apoyó se han olvidado de lo que era realmente el legado de Don Adolfo, han fallado en la lealtad a Don Adolfo, sin embargo, personas que sin conocer a Don Adolfo, de una forma u otra se ha salido”.La casa-museo del Expresidente que impulsó los derechos políticos-electorales de las mujeres es cuidada desde hace 30 años por una mujer que afirma, ya está olvidada, recuerda que el último gobernador que pisó la casa fue Javier Duarte.