Si has jugado Mario Bros., recordarás unas pequeñas plantas carnívoras llamadas “plantas piraña” que salían de las tuberías para comerse a Mario y a sus amigos. Sin patas ni brazos, estas plantas han aparecido en casi todos los juegos de este personaje de Nintendo. Su rey se llama Floro Piraña y tiene una corona de pétalos.



Quizás en películas o libros te han asustado las plantas carnívoras, como en la cinta de Jumanji, en donde Robin Williams salva a un niño de una planta gigante que intenta devorarlo.



También aparecen plantas devoradoras de personas en La furia del planeta rojo, Viaje al centro de la tierra y en Little Shop of Horrors (La tiendita de los horrores), un filme en donde el florista Seymour Krelborn alimenta a su plantita con “¡sangre humana!”.



En múltiples ficciones de la literatura fantástica se ha creado la idea del horror que pueden causar las plantas carnívoras pero alejado de la realidad, nos dice Luis Andrade Alarcón, quien desde hace cuatro años (2017) se dedica a la reproducción de plantas carnívoras ¡para mascotas!, desde su microempresa Pets-Plants.



Ubicada en la calle Orizaba, entre Calle 13 y Michoacán, en la colonia Pocitos y Rivera, del puerto de Veracruz, Pets-Plants tiene también una vocación muy clara de educar a las nuevas generaciones en el cuidado y protección del medio ambiente.



¿Una planta de mascota? Ese es el concepto pedagógico y educativo que promueve Luis Andrade Alarcón, porque a una mascota hay que dedicarle tiempo, cuidado, atención, protegerla, regarla y alimentarla.



“Nosotros reproducimos plantas carnívoras bajo la premisa de que todas nuestras plantas pueden ser nuestras mascotas”, expresa.



Licenciado en criminología y criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, Andrade Alarcón se ha especializado en “Criminología verde”.



Explica que si bien la criminología es una ciencia que estudia las conductas antisociales, aquellas que dañan a toda la sociedad, la criminología verde estudia aquellas conductas que van en contra del medio ambiente.



Desde su fundación en 2017, Pets-Plants ha visitado más de 30 instituciones en diversos municipios de la entidad veracruzana, como Soledad de Doblado, Ángel R. Cabada, La Antigua (Cardel), Medellín, Fortín de las Flores, Carlos A. Carrillo e instituciones como la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la Facultad de Pedagogía, entre otras.



El mensaje es uno solo, el cuidado del medio ambiente, creando empatía entre las personas y las plantas.



Las plantas carnívoras se alimentan de insectos, nos dice. En su hábitat natural, las más de 600 que existen en el mundo, están preparadas para atrapar cualquier tipo de insecto a los que atraen por sus olores o trampas.



Se alimentan de moscas, mosquitos, cucarachas y en algunos casos de ratones.



Las más conocidas son “atrapa moscas” y tienen como boquitas, como trampas de oso. Otras, a través de los aromas atraen a los ratoncitos y los disuelven en un periodo de un mes.



En Pets-Plants tienen especies endémicas de México, como las pinguicolas, que se reproducen por la zona de Coatepec en hábitats naturales. En ellas, los insectos se quedan pegados y las plantas la van disolviendo, para alimentarse.



—¿Se pueden utilizar estas plantas para control de plagas?



“Científicamente no se ha comprobado que puedan utilizarse para control de plagas. Algunas personas han tratado pero su dispositivo de atrapar insectos es muy lento, por lo que no se tiene la certeza de que se puedan utilizar para eso”.



Las plantas que ellos reproducen, añade, in vitro, no tienen esa constancia de atrapar los insectos, porque están controladas, así que requieren ser alimentadas.



—¿Son peligrosas?



“Ninguna es peligrosa e incluso algunas son medicinales, como el mucílago de la Drosera, que se utiliza para la tos”.



—¿Entonces es parte de un mito o una leyenda que una planta carnívora puede trozarte un dedo?



“Así es. Las plantas carnívoras no tienen suficiente fuerza para hacer eso. Las plantas ratoneras, que son como jarritos, tienen un dispositivo para poder atraparlos y pueden tardar varios días o semanas en disolverlo, hasta dejar los huesitos”.



Luis Andrade Alarcón nos cuenta del árbol carnívoro de Madagascar, que fue descrito por un explorador, como parte de los sacrificios humanos de la tribu “Mkodo”, sin embargo, años más tarde se supo que ese relato era un fraude, aunque se quedó como una leyenda popular.



El mismo mito persiste del Yateveo, añade, una planta carnívora de América Central y África, en cuyas ramas, supuestamente unos exploradores encontraron osamentas humanas.



Protegiendo y educando



A Pets-Plants le interesa es proteger y educar, insiste Luis Andrade Alarcón. “Nos importan mucho las pinguicolas, que son endémicas de México y en peligro de extinción”.



Además, estas plantas han sido saqueadas de nuestro país por extranjeros, porque no existe regulación al respecto.



Por otro lado, motivan a los niños para cuidarlas, alimentarlas y respetar a la naturaleza.



A los niños les genera mucho interés el tener “mascotas” de este tipo. Son “mascotas vegetales” y saben que tienen que alimentarlas y cuidarlas.



Además, de cada mascota que dejan en escuelas o en las casas, le dan seguimiento en una bitácora, con observaciones para ver su desarrollo y los cuidados que necesita. Así, los niños y sus padres reportan avances y con ellos promueven la responsabilidad.



El interés por estas plantas, entre niños y personas mayores de entre 35 y 45 años, se genera de alguna manera por el morbo de que pueden capturar a los insectos y que tienen movimiento.



En Veracruz, además de las pinguicolas, existen las que digieren roedores llamada Nepenthes, la Drosera, la Sarracenia y Venus Atrapamoscas, entre otras.



“Esas son las que se adaptan más al clima de Veracruz pero hay alrededor de 14 géneros de plantas carnívoras en todo el Estado.”



Luis Andrade Alarcón y el equipo de Pets-Plants recibieron en 2019 un reconocimiento al Mérito Ambiental por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz.



Sin ningún subsidio gubernamental o de instancias promotoras del medio ambiente, la empresa se mantiene de las plantas que vende y de las presentaciones escolares.



“Cuando vamos a escuelas públicas, sólo solicitamos apoyos de suministros, como macetas o substrato. Todo esto lo hacemos por un compromiso que tenemos con el cuidado y protección del medio ambiente”, concluye.



En estos días de cuarentena, por la pandemia del Coronavirus COVID-19, como bien lo dice Pets-Plants, la mejor compañía para quedarse en casa son las plantas. Si le interesa esta compañía comuníquese en Facebook Pets-Plants o al teléfono 229 256 07 71. También tienen servicio de entrega a domicilio.