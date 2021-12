Caso contra Secretario del Senado no es político: Gobernador de Veracruz

“No es un tema político”, aclaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sobre la detención de José Manuel “N”, secretario técnico de la Junta de Coordinación Politica del Senado de la República, a cargo de Ricardo Monreal Ávila, quien acusó que el caso fue maquinado , acusando persecución política.“Yo no revuelvo las cosas. Es un tema de la Fiscalía, es una investigación que lleva desde hace seis meses, que eso siga su curso; no hay señalamiento, acusación de mi parte, hay presunción de inocencia que es lo que me interesa que se preserve”, expresó durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.TV.Luego de la detención del brazo derecho de Ricardo Monreal, los señalamientos en contra del titular del Ejecutivo se hicieron presentes en redes, al considerar que la detención fue respuesta a los señalamientos que hiciera el Senador de la República.En este sentido, Cuitláhuac García expuso que cuidará los derechos de José Manuel “N” y serán las instancias de Procuración de Justicia quienes decidan.“Esto que sucedió (la detención) es una circunstancia, mal hubiera hecho la Fiscal si no hubiera actuado, porque tiene la orden de un juez, es decir, el juez otorgó la orden de aprehensión; imagínate que la hubiera guardado, entonces iba a ser como Winckler, lo que está demostrando la fiscal (Veronica Hernández Giadáns) es que aquí no hay impunidad”.Por tanto, dejó en claro que se tienen que seguir los procesos judiciales de los presuntos responsables y se deben concluir.Agregó que si en el proceso judicial se demuestra inocencia, entonces quiere decir que el proceso está funcionando.“Aquí lo que no queremos es que los presuntos responsables de cuello blanco, los que están en puestos políticos, amigos de tal, a esos no se les tocaba y ahora no hay impunidad”, sostuvo el Mandatario.Acotó que la Fiscal sabe que debe actuar en cualquier circunstancia, “ella sabe que no me tiene ni que avisar, yo le digo, usted actúe, que sea todo apegado a derecho y que sea una cuestión de procuración de justicia”.Al respecto, recordó que la primera detención polémica de la FGE, a cargo de Veronica Hernández, fue justamente en contra de un diputado local aliado de Morena y destacó que nadie detuvo esa acción por tratarse de un legislador petista.“Y así se sigue, así se seguirá, hay presunción de inocencia y por tanto se tendrá que actuar apegado a derecho”, definió.La determinación, dijo, es ofrecer seguridad a los veracruzanos y que no exista impunidad.En el terreno político, el Gobernador de Veracruz fue claro al mencionar que el senador Ricardo Monreal y él pertenecen al mimo movimiento (Morena), por lo que sostuvo que no tiene ningún problema con él.“Podemos tener diferencias, sí, las tenemos pero eso está aparte, tenemos que saber diferenciar el terreno partidista, el terreno político, el terreno que me toca a mi jugar que es en área de gobernabilidad, de Gobierno del Estado”, expuso.Asentó que su tarea es mantener un sistema democrático y pugnar por él, todo con respeto.Sobre los señalamientos del Senador por la utilización del delito de Ultrajes a la Autoridad, el Mandatario estatal explicó que ha sido muy respetuoso con sus adversarios y con sus opiniones, esto, al tiempo de agregar que las posturas de ambos han sido públicas y claras.