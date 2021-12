Monreal se lanza contra Gobierno de Veracruz por detención de colaborador

El líder de la bancada de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, salió en defensa del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel “N”, quien fue detenido por la Fiscalía de Veracruz por el homicidio de un candidato en junio pasado.Monreal recriminó que una vez más se abusa del poder en Veracruz y el caso contra su colaborador fue “maquinado”.“Se trata de una detencion alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder”, dijo en un video difundido por redes sociales.La detención, cabe destacar, ocurre tras choques públicos entre el Senador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por la detención de 6 jóvenes quienes, sin pruebas, fueron detenidos (y después liberados) por el delito de ultrajes a la autoridad, el cual Monreal ahora busca que se derogue en la entidad pues violenta los derechos humanos.Recientemente, García Jiménez acusó que el legislador “quiere defender delincuentes” , y este último respondió al mandatario que debe tener cuidado con sus acciones pues concentrar poderes “acerca a la tiranía” y no la investidura de Gobernador no le permite juzgar y condenar.Ahora, tras la detención de José Manuel “N”, Monreal afirmó que el caso es otro ejemplo de lo que pasa “cuando la justicia se politiza”, acusando persecución política.“Lamentablemento esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese Estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes.“El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y de administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes, indicación ilegal”, dijo Monreal.Al Secretario Técnico del Senado se le implica en el asesinato de René Tovar Tovar, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano (MC) por la Alcaldía de Cazones de Herrera, muerto dentro de su hogar a balazos el pasado 4 de junio.“Nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación como mucho lo han pasado en Veracruz en los últimos años”, dijo Monreal.Como en anteriores ocasiones, el Senador hizo referencia a que hay cientos de personas presas por el delito de ultrajes.“¡Pobre Veracruz, tan lejos de la justciia y tan cerca del autoritarismo! Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos, nos consta el prestigio (...).“No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y de persecución que vive este estado de la Republica, no lo merecen los veracruzanos y veracruzanas, nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo, hay que reclamar con honor y sin temor, qué lamentable que la etapa del pitecantropus pekinensis haya retornado a Veracruz”, finalizó.