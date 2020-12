Caso de turista arrastrado por río en Los Tuxtlas ya es competencia de Comisión de Búsqueda

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que la localización de uno de los turistas que fue arrastrado por el río Oro en el municipio de San Andrés Tuxtla, le corresponde ahora a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



"Pasaron ya las 72 horas, entonces se dio entrega del caso a la Comisión Estatal de Búsqueda; sin embargo, a nivel local, la Dirección Municipal de San Andrés y el enlace regional mantuvieron la búsqueda".



Hay que recordar que hace una semana, un grupo de turistas que realizaba “cañonismo”, enfrentó una situación de emergencia por la súbita crecida del citado río Oro, tras lo cual, 6 murieron ahogados pero uno sigue desaparecido.



"Tengo entendido que la Comisión de Búsqueda ya está en comunicación con los familiares. En la medida de que sea la solicitud, vamos a seguir apoyando. Es una persona no localizada, que no haya la comisión de un delito no quiere decir que no haya ausencia de la persona".



En ese sentido dijo, se trata del turista originario de Jalisco que vivía en Querétaro y pese a la intensa búsqueda en la que participaron Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Bomberos, el cuerpo no ha sido localizado.