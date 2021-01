Casos de COVID en Veracruz suman 47 mil 454; otros 268 en últimas 24 horas

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Veracruz, Dulce María Espejo Guevara, informó que los pacientes cuyos resultados han sido positivos a COVID-19 en el Estado, suman 47 mil 454, siendo 268 los confirmados en las últimas 24 horas.



En conferencia de prensa, señaló que, de este total, mil 288 enfermos tienen su padecimiento activo y, por lo tanto, pueden infectar a otras personas con las que tengan contacto, si no toman sus medidas de protección básicas.



En cuanto a las muertes, apuntó que se sitúan en 6 mil 709 pacientes en 191 municipios de la entidad, 37 ocurrieron de ayer martes a hoy miércoles.



Además, señaló que se han estudiado 94 mil 231 casos; de ellos 35 mil 545 son negativos y 11 mil 232 permanecen como sospechosos.



Región centro



Veracruz acumula 9,960 Casos; Xalapa 3,294; Orizaba 2,807; Córdoba 2,589; Boca del Río 1,169; Río Blanco 837; Fortín 817; Ixtaczoquitlán 661; La Antigua 618; Nogales 540; Medellín 503; Camerino Z. Mendoza 365; Alvarado 350; Mariano Escobedo 347; Coatepec 344; Perote 288; Úrsulo Galván 285; Emiliano Zapata 244; Ixhuatlancillo 219; Amatlán de Los Reyes 183; Puente Nacional 174; Zongolica 173; Paso de Ovejas 160 y Actopan 118.



Región sur



Coatzacoalcos reporta 2,777 casos acumulados; Minatitlán 1,421; Cosamaloapan 884; San Andrés Tuxtla 518; Cosoleacaque 498; Tierra Blanca 356; Nanchital 234; Agua Dulce 200; Lerdo de Tejada 168; Jáltipan 152; Ángel R. Cabada 129 y José Azueta 102.



Región norte



Poza Rica asciende a 3,023 casos; Tuxpan 1,461; Pánuco 713; Papantla 593; Martínez de La Torre 591; Coatzintla 433; Tihuatlán 354; Álamo Temapache 192; Pueblo Viejo 140; Misantla 119 y Tantoyuca 106.



La funcionaria estatal aclaró que los síntomas de las personas que contraen el SARS-CoV-2 pueden confundirse con un cuadro respiratorio agudo común, caracterizado por dolor de cabeza, puede haber fiebre o no, dolor de músculos, de huesos, de garganta, y escurrimiento nasal.



En algunos casos, puede presentarse también diarrea, vómito, dolor de estómago; y cada vez es más frecuente la pérdida del olfato y modificación en la percepción de los sabores.



“No siempre se presentan todos estos síntomas juntos, pueden ser solo algunos de ellos y pueden ser leves o moderados, y recuperarse en casa. Sin embargo, la enfermedad puede evolucionar a un cuadro grave, sobre todo en pacientes que viven con alguna enfermedad crónica, o tienen algún otro factor de riesgo”, recordó.



Por ello pidió estar atentos a los síntomas como: dificultad para respirar, dolor de pecho, o respiración rápida entre otros, ya que son datos de alarma que indican que su padecimiento se puede complicar, o incluso morir si no se atiende a tiempo.