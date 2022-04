CEDH lleva módulo a Rafael Delgado

A fin de acercar a la población de la zona baja de la sierra de Zongolica los servicios que brinda la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el municipio de Rafael Delgado se instaló un módulo que atiende dos veces al mes, indicó el delegado étnico Norberto Jácome Lara García.Refirió que el módulo se instaló a petición del alcalde Isauro Ambrosio Tocohua, quien hizo la solicitud a la presidenta de la comisión, Namiko Matzumoto Benítez, y la respuesta fue positiva.Explicó que el módulo se instala el primer y el tercer lunes de cada mes y brinda atención en un horario de 9 a 15 horas.Mencionó que se comenzaron a poner en el mes de abril por lo que a la fecha van cuatro veces que están en el municipio para atender no sólo a personas de Rafael Delgado, sino de Tlilapan, Magdalena y Soledad Atzompa y así no tengan que ir hasta Zongolica.El delegado de la Comisión Étnica de Derechos Humanos de Zongolica señaló que al momento no han atendido ninguna queja, pero sí han brindado orientación a los ciudadanos que se han acercado y los han canalizado a la Fiscalía o la instancia que corresponda.Recordó que cuando hay una inconformidad de un ciudadano contra una autoridad se inicia la queja.Señaló que las problemáticas que les ha consultado la población se refieren a conflictos entre particulares, problemas ejidales o con herencias.