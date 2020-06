CEDH sin reporte de COVID-19 entre reclusos en penales de Veracruz

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Namiko Matzumoto Benitez, no tiene confirmación de contaguos de COVID-19 en los reclusorios del Estado de Veracruz.



Durante entrevista, la funcionaria estatal explicó que luego del rumor de que había de 150 casos de coronavirus en el Penal de Pacho Viejo se hizo una investigación y después de 2 visitas al penal no recibieron reportes de algún enfermo con este virus.



A decir de Namiko Matzumoto cuando se informó del rumor se abrió una queja de oficio y la autoridad tenía 24 horas para responder el informe. Aunque se les hizo llegar el documento en tiempo y forma, se decidió hacer visitas a los penales para corroborar la información.



“Fuimos de manera personal a verificar las condiciones en las que se encontraban los reos y custodios dentro del penal, en específico en el de Pacho Viejo”, declaró



En este sentido, puntualizó que desde el día de ayer martes estuvieron analizando el lugar y revisando a la población, labor que culminaron el día de hoy miércoles.



“Son 869 personas privadas de la libertad; 810 hombres, 59 mujeres, hoy culminamos y encontramos que desde la entrada hay filtros, se inicia con un módulo de sanitización, se observó que hay atención médica, pudimos entrevistar a todos y hasta ahora no hay ningún confirmado de que tenga COVID-19”, reiteró.



De igual modo, comentó que había un caso que reportó la CNDH como sospechoso, por lo que se trasladó al CAE para otorgarle atención médica, pero su diagnóstico fue un tema pulmonar, por lo que se descartó de manera total el coronavirus.



Sobre las medidas que se implementan en la población dijo que se confirmó que todos los reos tienen su cubre bocas y careta de protección, además de que hay médicos que revisan a los prisioneros y custodios de manera constante.



“Hasta el momento no hay indicios de que no estén tomando las medidas sanitarias pertinentes y la investigación continúa para observar si hay alguna omisión”, destacó al referir que hay compromiso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para que la próxima semana se apliquen los test que dan el margen para definir si las personas se pueden considerar como casos sospechosos a COVID-19.



Namiko Matzumoto adelantó que esta misma labor se realizará en todos los penales del estado, para verificar que no se genere algún tipo de contagio en los Centros de Readaptación Social.