El sábado pasado, el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz celebró la subasta “Un Jardin con Arte y 65 artistas” en el Valle de la Pitaya, cuya realización congregó a una buena cantidad de asistentes.La soleada mañana del 25 de septiembre, en tregua con las lluvias de otoño, permitió que el evento se desarrollara sin complicaciones; poco antes de las 11 am, la gente ya había llegado y se mostraba entusiasta por el programa del día.La atmósfera de fiesta se coronó con la participación de un grupo de arpas dirigido por el maestro Alberto de la Rosa, el cual amenizó el recorrido por los stands en donde los patrocinadores mostraban sus productos.Al finalizar la subasta principal, los donadores quedaron expectantes ante la rifa de la obra de arte Composition au Minotaure, litografía enmarcada y edición especial de Marina Picasso, con datos de copyright sin firma, 157/1000.El anfitrión, Mauricio Cuevas Gayosso, indicó la dinámica que anunciaría un ganador: de los 200 números participantes, mezclados en una urna de cristal transparente, el tercer número extraído saldría victorioso. Para garantizar la imparcialidad, el proceso fue atestiguado por los presentes en todo momento.Primero salió el 73, número adquirido por Ernesto Domínguez; después el 121, de Yolanda Hernández. “Gracias por ayudar, por apoyarnos”, dijo Cuevas Gayosso a los desafortunados finalistas.La expectación inhundó el recinto; llegó el momento de extraer un último número participante.“El número 65, correspondiente a Celestino Acosta González, es quien se lleva esta gran obra... ¿No está Celestino Acosta? –preguntó el organizador, mientras paseaba la mirada por el espacio- No, no se encuentra pero muchas gracias a él por su colaboración. Así como muchas gracias a todos por su apoyo.”Manuel Gámez y su esposa Liz Vergara desencantaron sus gestos: “Por un número”, dijo el poseedor del 66, lamentando su mala suerte. “Para la otra” se esperanzaron, animados a seguir apoyando al Consejo de Turismo, Cultura y Deporte.Fue así que, más tarde, Celestino Acosta González se hizo poseedor de la obra de la pieza de 98 x 89 cm, entregada por el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz. Finalmente, el ganador apreció su triunfo y el evento cerró con un éxito mayor al pronosticado.