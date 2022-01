Centro de Salud de Orizaba ya no hará más pruebas para detectar COVID

El Centro de Salud de Orizaba ya no hará más pruebas para detectar el Coronavirus, volvería a realizarlas hasta nuevo aviso, así dictan los carteles que fueron colocados afuera de la institución.Cabe hacer mención que los últimos días y ante el incremento de contagios del virus, un sin número de personas acudieron a realizarse su prueba para conocer si se habían contagiado.Desde la semana pasada se observaban hileras largas de ciudadanos, que esperaban que se les realizará su tamizaje.Sin embargo, este martes 25 de enero fueron colocados anuncios en la reja de la institución, los cuales dejaban en claro que ya no se efectuarían más pruebas hasta nuevo aviso.Es de recordar que quiénes no tienen servicio médico ni en el ISSSTE, ni en PEMEX, ni en el IMSS, acuden a los Centros de Salud para la toma de su muestra y saber si tienen COVID-19.