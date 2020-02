Centroamérica deja solo a México contra la migración: Embajador de Panamá

El Gobierno de México no debe afrontar solo el problema migratorio en la frontera sur, dado que es una situación que afecta a toda la región centroamericana, señaló el embajador de Panamá, Alfreso Oranges Busto.



Explicó que esta problemática, no sólo atañe a México y Estados Unidos, por lo cual los países del centro y sur de América, deben involucrarse y coadyuvar en esta lucha no dejando sola a la nación mexicana para contener la migración y así llegar a una solución a fondo.



"Tenemos un vecino común que es Mesoamérica, que atraviesa un problema migratorio que no solamente es de México y la frontera con Estados Unidos, el problema migratorio es un problema de la región centroamericana, incluyendo la parte norte de Colombia, por lo tanto México no puede estar solo en este caso, es un esfuerzo que se está haciendo para mitigar el problema migratorio y nos corresponde a todos y no solamente a un país", señaló.



Agregó que en marzo próximo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentará el programa "América Crece" a través del cual se busca abatir la migración.



"Lanzará (BID) la primera iniciativa que se llama América crece para tres de los países más afectados de la región, pero todos somos parte de ese problema y somos parte de la solución porque en el fondo lo que hoy es un problema derechos humanos".



En su visita a Veracruz, el Embajador Extraordinario y plenipotenciario de Panamá, consideró que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de voltear a ver hacia al sur y no solo al norte en materia comercial es positiva "me parece acertado mirar hacia otros países sino solamente hacia el norte".



Al reunirse con empresarios veracruzanos, señaló que se refrendó con el gobierno de México las políticas de intercambio comercial y se tiene amplío interés de utilizar el puerto de Veracruz para la exportación de productos principalmente agrícolas.



"Nosotros pensamos también que tenemos una gran posibilidad de exportar e importar desde Veracruz una serie de productos agrícolas muy importantes en México tiene la oportunidad de exportar desde Panamá a 69 países con los cuales tenemos tratados bilateral de libre comercio".



Oranges Busto, indicó que tienen interés en el desarrollo de la actividad naviera de Veracruz.