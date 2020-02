Centros de Salud de Veracruz, con sus farmacias vacías por falta de medicamentos

Los Centros de Salud siguen operando con poca medicina y la que hay o está caducada o próxima a caducar, advirtieron médicos. En tanto, pacientes señalaron que faltan fármacos básicos para hipertensos, diabéticos e incluso no hay para la tos, ni siquiera anticonceptivos.



Esto lo revelan imágenes de las farmacias los Centros de Salud de Orizaba y en la Sierra de Zongolica, donde se aprecian anaqueles vacíos.



Médicos indicaron que del poco medicamento que hay, un porcentaje considerable está próximo a vencerse en marzo, otro ya caducó y el que tiene mayor vida caduca en junio.



Por su parte, usuarios de Centros de Salud detallaron que tampoco hay antibióticos. "No hay paracetamol ni para la tos".



Sobre los anticonceptivos, afirmaron que desde hace 6 meses no han habido inyectables mensuales ni tabletas.



"No tiene mucho que llegaron los parches anticonceptivos; imagínese que no hay estos métodos, al rato va haber embarazos no deseados y hasta muertes maternas. La verdad estamos viviendo una crisis muy fuerte en el famoso desabasto".



Añadieron que al menos condones sí hay pero que el desabasto ya es preocupante porque no se surten las recetas de quienes acuden a los Centros de Salud.