Cerrarán hasta 30 mil empresas de Veracruz por crisis

A nivel nacional, se estima que este año más de 500 mil empresas de todos los giros cerrarán debido a los efectos que dejará la pandemia por el COVID-19, de éstas, aproximadamente 30 mil pertenecen a Veracruz.



Aunque muchas ya cerraron, aún se espera otra oleada de cierres de aquellas que aguantaron pero no superarán el periodo de "reactivación" porque sus ganancias no logran equilibrar sus egresos, afirmó el presidente Nacional de CANACINTRA, Enoch Castellanos Férez.



"Estamos esperando a nivel nacional que tanto informales como formales cierren alrededor de 530 mil empresas, de esas quizás en Veracruz se afectarán unas 30 mil. Es normal, hay empresas que ya ni tuvieron para pagar, estuvieron 3 meses cerradas hay otras que aguantaron este proceso pero con la reactivación se están dando cuenta que la economía no está igual que como estaba a principios de año, están vendiendo el 30 a 40 por ciento", lamentó.



Aunque los cálculos del Gobierno Federal dicen que al mes de abril del 2022 se lograrán recuperar los empleos, los empresarios afirman que se requiere de por lo menos 5 años para reparar la situación económica de los negocios.



Tan sólo en este año no se logrará cumplir la estimación de generación de empleo y se sumarán más bajas en los próximos meses.



"Se perdieron un millón de empleos entre 31 de marzo y 31 de julio y lo que podamos recuperar, si fueron 50 en agosto, 80 mil en septiembre, no rebasa lo que perdimos, recuerden que por ahí alguien se comprometió a crear 2 millones de empleos este año, dónde están, porque con el millón que perdimos, si eran 2, ya necesitamos 3", dijo.



Para Castellanos Férez, las empresas siguen en la gran disyuntiva de seguir aguantando o bajar sus cortinas, además de que muchas de las que ya cerraron, aún no se dan de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual, no están consideradas en las cifras oficiales.



Pese a la crítica situación económica, esperan cumplir con los derechos de los trabajadores y aquellas que aguanten, darán los aguinaldos.