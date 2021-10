Cerveceros artesanales de Xalapa sobrevivieron al COVID-19

Si bien la pandemia de COVID-19 afectó económicamente a las productoras de cerveza artesanal de Xalapa y la región, el número de éstas se mantuvo, e incluso otras dos más lograron abrir su puertas y empezar a ofertarlas no sólo localmente, sino también hacia otros Estados.Así lo afirmó Max Ramírez, de la Cerveza Artesanal Niebla, quien señaló que se tuvieron que adaptar a la nueva realidad, pese a que las marcas comerciales siguieron acaparando el mercado y la preferencia en las ventas."Conforme cerraron, también hubo otras que abrieron este año. O sea, el año pasado fue el más difícil para nosotros, aunque la estadística nacional nos dice que se elevó el consumo de bebidas alcohólicas y licor pero más que nada de cerveza industrial y de licores tal cual, botellas de tequila, whisky, brandy", manifestó.En conferencia de prensa, en la que nuevamente invitaron al OktoberFest Xalapa 2021, que se llevará a cabo este 16 y 17 de octubre, en el parque Doña Falla; acotó que los bares y restaurantes cuando se limitó el aforo decidían guardar las artesanales por considerarlas de lujo y se quedaban con las convencionales."Era muy difícil competir con esos costos y realmente lo que tuvimos que hacer muchas cerveceras artesanales fue adaptarnos a ese mercado y ofrecer hasta envíos gratuitos dentro de la ciudad, no importaba la ubicación. Por eso digo que así como unas cerveceras han cerrado o han pausado, otras se han reactivado y se mantienen, aquí en la región somos aproximadamente diez cerveceras. Son números que no han cambiado mucho", puntualizó.Señaló que el mercado más grande para estas pequeñas empresas son las familias, por lo que ve estos festivales de la cerveza como una oportunidad para que los asistentes vayan, prueben y adquieran el producto, que a su decir, cada día tiene mayor calidad."Afortunadamente lo que pasaba hace cuatro o cinco años de que hacías la cerveza pero le faltaba, todavía no llega a las notas, ya ahorita se está alcanzando, ya reconocen que la cerveza xalapeña ha ido creciendo", aseveró el emprendedor.Al insistir que lo que buscan es que las personas prueben más calidad que cantidad, indicó que la parte logística es la que más los limita a poder distribuir las cervezas a nivel nacional; no obstante, destacó que han enviado pedidos a Quintana Roo, Puebla, Ciudad de México, e incluso a Tijuana, en Baja California."Hemos hecho colaboraciones con la Distribuidora Xalapeña de Cervezas Artesanales, ellos se dedican mucho a eso, reúnen cervezas de varios. Por ejemplo, a nosotros si nos piden de Puebla, no nos alcanza en volúmen, entonces ellos reúnen varias y como ellos se dedican a la logística, nos ayudan mucho a llevarlas", enfatizó.